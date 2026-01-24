Le député provincial Michael Parsa a rejoint l’Association des francophones de la région de York (AFRY) à Richmond Hill, le 16 janvier, pour visiter ses locaux et célébrer l’impact d’une subvention d’immobilisations de 29 800 $ accordée pour la Fondation Trillium de l’Ontario. Cet appui a permis l’achat d’équipement technologique moderne pour que les formations hybrides deviennent plus accessibles aux jeunes francophones. Ce soutien bénéficie aussi au programme de bénévolat, aidant les jeunes à valider leurs heures communautaires tout en acquérant des compétences pour devenir des adultes autonomes et engagés. (Crédit : AFRY)