Christiane Beaupré

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a rendu public, le 14 janvier, son rapport annuel 2025, un document qui met en valeur une année marquée par des réalisations structurantes, des ajustements stratégiques et un engagement renouvelé envers le système d’éducation publique de langue française à l’échelle provinciale.

Intitulé Une année de force et de vision, le rapport présente les principales initiatives menées depuis janvier 2025, en lien avec les axes prioritaires de l’association. Il souligne notamment le rôle des collaborations administratives et politiques dans le positionnement et la reconnaissance des écoles publiques de langue française, qui se classent au premier rang du rendement des élèves aux tests provinciaux de l’OQRE.

Le document fait également état d’un réalignement des priorités organisationnelles de l’ACÉPO à la suite de certaines déclarations ministérielles survenues en 2025. Dans ce contexte, l’association a renforcé son engagement envers la préservation et la promotion de la démocratie scolaire locale, un principe qu’elle considère fondamental pour assurer une gouvernance autonome, représentative et à l’écoute des communautés scolaires.

« Nous sommes fiers des réalisations de 2025 et restons déterminés à poursuivre nos efforts pour offrir des opportunités éducatives de qualité et équitables aux jeunes francophones de l’Ontario, tout en assurant une gouvernance efficace et responsable », a souligné la directrice générale de l’ACÉPO, Isabelle Girard.

Cette volonté de continuité s’est également manifestée lors de la 27e assemblée générale annuelle de l’association, tenue le 10 janvier à Toronto, au cours de laquelle les membres ont procédé à l’élection de leur présidence et vice-présidence pour 2026.

À l’issue du scrutin, Denis Labelle, conseiller scolaire au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), a été réélu à la présidence de l’ACÉPO pour un troisième mandat consécutif. Fort d’une longue expérience dans le domaine de l’éducation, il poursuivra les priorités de l’association, notamment la défense des intérêts des élèves et des familles, ainsi que la reconnaissance du rôle des conseillères et conseillers scolaires dans la gouvernance du système public.

Samia Ouled Ali, conseillère scolaire au Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), a pour sa part été élue par acclamation au poste de vice-présidente. Son engagement envers l’excellence éducative et l’égalité des chances pour tous les élèves continuera de soutenir les initiatives portées par l’ACÉPO.

Les deux élus ont exprimé leur volonté de poursuivre leur collaboration afin de renforcer l’influence de l’association dans les décisions politiques touchant l’éducation en Ontario, tout en assurant le respect des principes de démocratie scolaire et d’accessibilité à une éducation publique de qualité.

Le rapport annuel 2025 de l’ACÉPO est disponible en ligne sur le site Web de l’association.

Photo : Denis Labelle et Samia Ouled Ali (Crédit : ACÉPO)