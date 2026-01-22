Richard Caumartin

Le marché du spectacle de l’Ontario français, Contact ontarois 2026 (CO26), présentait sa 45e édition du 14 au 17 janvier dans un hôtel d’Ottawa. Près de 150 artistes avaient soumis leur candidature pour cet événement des arts de la scène, et les diffuseurs participants y ont découvert 41 vitrines de spectacles, avec des présentations éclair et la bulle d’arts de la scène (une section de CO26 offrant des avant-goûts de spectacles).

Organisé par Réseau Ontario, le rendez-vous annuel proposait une programmation des plus diversifiées avec des artistes issus de plusieurs disciplines : chanson, musique, théâtre, danse, variétés, cirque, art de la parole et humour. Quelques dignitaires ont lancé cette semaine d’activités dont Lucille Collard, députée provinciale d’Ottawa–Vanier.

« Contact ontarois est bien plus qu’un marché du spectacle : c’est un lieu de rencontres, de découvertes et de passion, où les artistes et les diffuseurs se rassemblent pour partager leur amour de la création. Année après année, cet événement contribue à faire connaître le talent remarquable de nos artistes et à renforcer les liens au sein de la francophonie », a déclaré la députée.

L’organisme, qui a choisi pour thème le bien-être et la convivialité, a proposé une conférence sur l’Indice de bonheur léger avec son auteur et fondateur, Pierre Côté. Celui-ci a partagé ses recherches et réflexions sur le bonheur dans la vie et au travail, un sujet plus pertinent que jamais dans le contexte actuel.

Les vitrines grand public (un extrait de 20 minutes de spectacle suivi d’une entrevue pour en apprendre davantage sur l’artiste) étaient présentées en direct de la Cité des arts Shenkman. Les artistes franco-ontariens participants à ces vitrines étaient Yao, Véloce André, Céleste Lévis, King H 509 et Zale Seck. Il y avait aussi des artistes venus des Maritimes, de l’Ouest, du Nord canadien ainsi que du Québec.

Les vitrines jeunesse de CO26 ont eu lieu à l’école secondaire De La Salle. Destinées aux jeunes et aux délégués de CO26, elles permettaient de découvrir des artistes du Québec et de l’Ontario, dont Jonathan Dion, Sophie d’Orléans et Genman.

Le jeune rappeur franco-ontarien Genman aborde dans son spectacle des thèmes chers à la jeunesse multiculturelle tels que la quête identitaire, l’intégration culturelle, la résilience, l’amitié, les conflits intérieurs et l’importance de rester soi-même. Il transforme la scène en un espace d’échange et de réflexion. Une belle découverte pour les diffuseurs qui cherchent à toucher le marché de la jeunesse franco-ontarienne.

Côté théâtre et danse, il y avait les incontournables vitrines de Vox Théâtre, BoucharDanse et Créations In Vivo. Pour les présentations éclair de 10 minutes, neuf artistes de France, du Québec et de l’Ontario ont présenté un extrait de leur prestation musicale dont Kristine St-Pierre, Sabaya et Kimya.

L’événement s’est terminé le samedi avec la remise des Prix de Réseau Ontario qui récompensent l’excellence artistique à Contact ontarois, dont le Prix Distinction Desjardins pour l’artiste le plus populaire. Les lauréats sont :

Valérie Picard remporte le Prix Martin Arseneau

Zale Seck remporte le Prix Distinction Desjardins

Créations In Vivo reçoit le Prix Audace Desjardins

Le Centre francophone de Hamilton reçoit le Prix FrancoFlamme

Scolaire (Jean-Marc Dionne pour Éric Leclerc) et Pluridisciplinaire (Luc Quintal pour Mélissa Bédard) remportent le Prix Product’Or

Zale Seck se mérite le Prix Festival international de la Chanson de Granby

Yao (Ontario) et Claire Ness (Yukon) partent avec le Prix Alliance Changez d’Air

Créations In Vivo remporte le Prix Alliance Acadie

Zale Seck repart avec le Prix Alliance Ouest-Nord Réseau des grands espaces (RGE) ainsi qu’avec le Prix Alliance ROSEQ

Le Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau / Conseil des arts de Hearst reçoi vent le Prix Alliance RIDEAU

Contact ontarois a permis à plus de 1400 personnes de célébrer la richesse des talents artistiques de l’Ontario français.

