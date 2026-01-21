Richard Caumartin

Les membres de la Communauté du Trille blanc (CTB) se sont réunis le samedi 17 janvier dans les bureaux administratifs de la Région de York, à Newmarket, pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Ce regroupement de gens d’affaires et de bénévoles œuvre à la mise en place de services de soins de longue durée en français pour les aînés de la région.

La rencontre a débuté par la présentation des invités par le président de la CTB, Jean Bouchard. Parmi eux, la députée provinciale de Newmarket-Aurora, Dawn Gallagher-Murphy, le maire d’Aurora Tom Mrakas et la présidente de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), Narjiss Lazrak. Cette dernière a été élue présidente d’assemblée.

Dans son rapport, Jean Bouchard a parlé avec beaucoup d’enthousiasme d’une année exceptionnelle pour l’avancée du Village francophone. « L’année 2025 restera gravée dans notre histoire comme une période marquée par des réalisations historiques et des transformations majeures, explique le président. Nous avons franchi une étape importante dans notre évolution en dépassant les attentes et les objectifs fixés. Notre slogan « le Village nous fait cygne » exprime parfaitement le dynamisme de notre organisation, passant d’une simple vision à une véritable envolée. »

Il en a profité pour remercier les partenaires de la CTB et la communauté pour leur soutien et, sans qui, ce grand projet n’aurait pas été possible. « L’événement marquant de cette dernière année est l’acquisition du terrain à Aurora et l’obtention officielle de 160 lits de soins de longue durée, ajoute M. Bouchard. Ce succès nous a naturellement orientés vers une planification à long terme, menée par le comité de construction sous l’autorité du conseil d’administration. »

Comme l’a démontré la directrice générale Lori-Ann Seward, l’organisme a aussi renforcé sa capacité opérationnelle et posé les jalons essentiels pour soutenir sa vision du Village.

« Nous avons poursuivi l’amélioration de nos outils, de nos pratiques et de nos mécanismes de coordination afin de bâtir une organisation plus forte, plus agile et mieux préparée pour les étapes à venir, dit-elle. Ce travail en profondeur reflète notre engagement commun envers une communauté francophone vibrante, inclusive et tournée vers l’avenir. »

Sur le plan des activités, la CTB a tenu en juin 2025 une table de concertation avec ses partenaires francophones, des organismes communautaires, institutions et partenaires régionaux autour du concept du Village francophone.

« Cette rencontre a permis de réfléchir collectivement aux besoins en soins, en logements et en services destinés aux aînés francophones, tout en suscitant un fort sentiment d’appartenance et de mobilisation régionale, ajoute Jean Bouchard. Un moment fort de dialogue et d’inspiration confirmant l’importance d’une approche intégrée et concertée pour créer un véritable milieu de vie francophone et francophile durable et inclusif. »

L’assemblée s’est terminée avec la remise du Prix du Trille blanc, un honneur décerné annuellement par l’organisme pour l’engagement exceptionnel d’une personne envers la culture et la communauté francophone dans la région de York. La récipiendaire 2025 est Nicole Rauzon-Wright.

Bénévole de longue date auprès de nombreux organismes sans but lucratif, tant francophones qu’anglophones, elle est une des fondatrices de l’AFRY. Elle a œuvré plusieurs années, entre autres, pour faire reconnaître le Réseau Franco-Santé du sud de l’Ontario auprès de la province pour qu’il agisse, à cette époque, à titre d’agent des Réseaux locaux d’intégration des services de santé. Betty Durocher, membre du conseil d’administration de la CTB et amie de longue date de Mme Rauzon-Wright, lui a remis le prix.

Photo (Crédit : Richard Caumartin) : Nicole Rauzon-Wright entourée de Jean Bouchard et Betty Durocher (Crédit : Richard Caumartin)