Richard Caumartin

Les précipitations de neige tombées sur la grande région de Toronto du 14 au 16 janvier ont laissé au sol des accumulations de plus de 40 centimètres de neige, et causé de nombreux problèmes de circulation.

Au cours de ces trois jours, la Police provinciale a confirmé qu’il y a eu plus de 300 collisions dans le Grand Toronto. Le déneigement se poursuit dans la ville et, comme la neige continue de tomber, plusieurs passages seront nécessaires pour assurer la sécurité et l’accessibilité des routes, des trottoirs et des pistes cyclables.

À Toronto, les équipes de déneigement suivent un ordre de priorité et commencent par les autoroutes et les routes principales pour permettre aux services d’urgence et aux services essentiels de circuler librement. Ensuite, elles déneigent les voies de transport en commun et les voies collectrices pour faciliter le transport collectif et la connectivité des quartiers. En dernier, elles s’attaquent aux rues résidentielles.

Lorsque le déneigement des rues résidentielles est terminé, les équipes dégageront les ouvertures de 3 m de large aux extrémités des entrées de garage. « En raison de l’importante accumulation de neige et des conditions météorologiques actuelles, les opérations d’entretien hivernal devraient prendre plusieurs jours. Nous remercions les résidents de leur patience pendant que les équipes travaillent à dégager toutes les routes et les zones prioritaires le plus sécuritairement et le plus efficacement possible », ont publié les responsables des communications de Toronto.

Photo (Crédit : Ville de Toronto)