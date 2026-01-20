La plage et le marais du parc urbain national de la Rouge feront l’objet d’importants travaux de rénovation, totalisant 9,47 millions $. Le projet prévoit des sentiers accessibles, des aménagements durables et la restauration des habitats, tout en renforçant la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel.

Chrismène Dorme – IJL – L e Métropolitain

Le gouvernement fédéral investira 9,47 millions $ pour transformer deux secteurs névralgiques du parc : la plage et le marais de la Rouge. L’annonce a été faite le 12 janvier par Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature. Cet investissement s’inscrit dans les engagements du plan de gestion du parc approuvé en 2019.

Seul parc national urbain du Canada, le parc de la Rouge figure parmi les plus vastes au monde dans sa catégorie. Il s’étend sur près de 80 kilomètres carrés au cœur de la région métropolitaine de Toronto, dans un environnement urbain dense. « C’est un parc unique, où l’on protège à la fois la nature, le patrimoine culturel et même l’agriculture, qui bénéficie ici d’une protection législative particulière », souligne Makaïlou Sy , directeur de l’unité de gestion du parc urbain national de la Rouge à Parcs Canada.

Le site offre un rare assemblage de forêts, de rivières, de terres agricoles, de marais et d’une plage sur le lac Ontario, et met en valeur plus de 10 000 ans d’histoire humaine en plein milieu urbain.

Les travaux, confiés à Greenspace Construction Inc., une entreprise spécialisée en construction environnementale du Grand Toronto, visent à restaurer les habitats naturels, moderniser les infrastructures pour les visiteurs et améliorer l’accessibilité. Ils intègrent également des mesures d’adaptation aux changements climatiques.

Au cœur du projet se trouve la création d’un nouveau sentier officiel et accessible de 2,3 km reliant la plage de la Rouge au sentier Mast. « Ce nouveau lien permettra aux visiteurs de traverser le parc du sud au nord et d’accéder à des secteurs jusqu’ici peu fréquentés », indique Makaïlou Sy.

Le projet comprend également la restauration écologique du marais de la Rouge, l’amélioration du stationnement de la plage supérieure avec l’ajout de toilettes permanentes ainsi qu’une entrée repensée dotée d’une rampe accessible menant au sentier, à la plage et au marais. Le stationnement de la plage inférieure sera pour sa part démantelé et renaturalisé afin de redonner de l’espace aux milieux naturels.

Ces choix sont le résultat de vastes consultations menées par Parcs Canada auprès des communautés autochtones, du public et de partenaires locaux. « Les consultations ont clairement montré l’importance de limiter l’empreinte des infrastructures et de favoriser la connectivité écologique », explique Makaïlou Sy, précisant que l’option de sentiers suspendus a été retenue pour protéger les zones humides sensibles.

Des passerelles surélevées et des ponts permettront ainsi de préserver les habitats tout en assurant un accès sécuritaire à la plage et au marais. Des matériaux durables ont également été privilégiés afin d’assurer la longévité des installations.

Le parc abrite une biodiversité exceptionnelle, avec environ 1700 espèces recensées, dont plus de 1000 végétales, 247 d’oiseaux, 73 de poissons et 44 de mammifères. Parmi elles, 42 sont classées comme espèces en péril. « La protection et la restauration des habitats, en particulier aquatiques, demeurent une priorité absolue », rappelle Makaïlou Sy.

Un principe de compensation écologique guide l’ensemble du projet : pour chaque mètre carré de sentier aménagé, quatre mètres carrés d’habitat naturel doivent être restaurés.

Vitrine pour Parcs Canada

Le parc urbain national de la Rouge joue également un rôle de vitrine pour Parcs Canada. « C’est un parc d’entrée pour de nombreux visiteurs, un lieu qui permet de faire découvrir notre mission et de donner envie d’explorer d’autres parcs nationaux », explique le directeur.

Les travaux ont déjà débuté et devraient se terminer en juin 2027. Certaines zones, dont la plage et le marais, sont temporairement fermées pour des raisons de sécurité. « Nous demandons aux visiteurs de faire preuve de patience pendant les travaux », conclut Makaïlou Sy.

Lorsque les travaux seront achevés, le parc urbain national de la Rouge offrira un équilibre harmonieux entre loisirs, accessibilité et protection des habitats naturels. Les visiteurs exploreront ses sentiers, découvriront sa biodiversité et apprécieront son patrimoine culturel. Ils pourront également profiter de nouvelles installations durables, mieux comprendre l’histoire du site, observer la faune et la flore restaurées, et constater les efforts constants de Parcs Canada pour préserver ces précieux milieux naturels uniques et sensibles, tout en favorisant l’éducation environnementale, au cœur de la région métropolitaine de Toronto.

Photo :

3992 : Image prise par drone montrant l’étendue de la plage et du marais de la Rouge (Crédit : Hayley Lamar, © Parcs Canada

5905 : Des passerelles surélevées permettront de préserver les habitats. (Crédit : © Parcs Canada)