Christiane Beaupré

Cette année, Toronto souligne le 50e anniversaire de la Tour CN, monument emblématique qui domine l’horizon urbain depuis un demi-siècle. Inaugurée le 26 juin 1976, elle s’imposait alors comme la plus haute structure autoportante au monde avec ses 553 mètres. Mais au-delà de ses records et de sa silhouette reconnaissable entre toutes, cette structure iconique est surtout devenue un point de repère universel, connu de tous les citoyens.

Pour plusieurs Torontois, le monument évoque aussi un souvenir commun : celui de la première visite. Le vertige ressenti sur les plateformes d’observation, la vue spectaculaire sur le lac Ontario, la photo souvenir prise devant la tour ou le repas partagé au sommet font partie de ces moments qui marquent les esprits. Ces expériences, vécues à divers âges et à différentes époques, contribuent à faire de ce lieu un espace profondément rassembleur, où se croisent générations, cultures et histoires personnelles.

La construction de la tour, amorcée en 1973, a mobilisé près de 1500 travailleurs et représenté un défi technique sans précédent. Chaque étape de son édification témoigne du savoir-faire et de l’audace des ingénieurs et ouvriers qui ont contribué à façonner ce monument devenu emblématique. Dès son ouverture, il s’est imposé comme un symbole de fierté collective et un lieu de convergence, attirant à la fois les habitants de la région et des visiteurs venus des quatre coins du monde.

Au fil des décennies, la tour a élargi son rôle bien au-delà de l’exploit architectural. L’ouverture de la plateforme d’observation SkyPod en 1980 a permis aux visiteurs d’admirer la Ville reine sous un angle inédit, tandis que l’introduction de l’expérience Haut-da-cieux (version française de la promenade en corniche EdgeWalk) a offert une aventure hors du commun à ceux qui recherchent sensations fortes. Les illuminations spéciales, visibles lors de grandes fêtes, d’événements internationaux ou de campagnes de sensibilisation, transforment régulièrement ce symbole urbain en un point de ralliement symbolique pour la ville entière.

Pour son 50e anniversaire, le site entend d’ailleurs souligner ce rôle rassembleur qui a marqué son histoire. Des expositions retraceront les grandes étapes de sa construction et de son évolution, tandis que des activités éducatives et interactives permettront aux jeunes et aux familles de mieux comprendre les défis techniques et humains derrière ce monument. Les illuminations prévues au cours de l’année rappelleront, une fois de plus, à quel point la Tour CN occupe une place centrale dans l’imaginaire collectif torontois.

Cinquante ans après son inauguration, elle reste bien plus qu’un simple point de repère : c’est un espace de rencontres, de découvertes et de partage. Elle continue d’inspirer les générations, de favoriser les moments de convivialité et d’incarner l’audace canadienne. Célébrer son 50e anniversaire, c’est reconnaître l’importance d’un lieu qui, depuis un demi-siècle, réunit les gens autour de panoramas spectaculaires, d’expériences uniques et d’une fierté collective, tout en rappelant que les plus grands monuments sont ceux qui rapprochent les personnes autant qu’ils dominent le ciel.

Photo crédit : CN Tower/Canada Lands Company Limited