Qui aurait cru qu’après des années de déclin, le jeu d’échecs regagnerait en popularité, fracassant plein de records? La série The Queen’s Gambit (Le jeu de la dame) de Netflix suit l’orpheline Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), prodige aux échecs, gravir les échelons jusqu’à jouer contre le plus grand maître soviétique.

La série est gagnante auprès de plusieurs publics. L’héroïne est rafraîchissante surtout dans un monde dominé par les hommes comme les échecs. Son parcours est percutant et le spectateur se retrouve absorbé par son histoire. La série gagne aussi des points auprès des maîtres d’échecs pour l’authenticité de la représentation du jeu.

The Queen’s Gambit démontre amplement l’effet important que les représentations diversifiées à l’écran ont sur le public. Non seulement la série a-t-elle fait un boom sur sa plateforme de production, mais a retransformé le monde des échecs, les relations entre parents-enfants et la confiance en soi pour de nombreuses filles.

Nick Barton, directeur du Développement des affaires de Chess.com., affirme que la série est un phénomène culturel. Depuis novembre dernier, ils ont vu 3,2 millions de nouveaux utilisateurs sur leur plateforme avec un record de 27 % d’utilisatrices, une hausse frappante de 5 % en trois mois.

Beth Harmon, elle, utilise l’échiquier pour s’évader de sa vie chaotique, et c’est exactement ce que les gens en temps de pandémie apprécient aussi. L’industrie avait vu une fluctuation dans les nombres en mars dernier, au début de la pandémie, mais une minuscule vague à comparer au dénouement de The Queen’s Gambit.

M. Barton observe que dernièrement la culture s’aligne de plus en plus avec le perfectionnement de soi, l’ère soi-disant du self-care. Nourrir de nouvelles compétences est maintenant une priorité et les échecs ont plusieurs effets positifs sur la santé, ce qui intéresse les débutants.

Certains parents racontent aussi avoir trouvé une activité qui les intéresse autant que leur ado. Ces parties d’échecs jouent un rôle important au sein des rapprochements familiaux en plus de permettre de développer un esprit stratégique, de la patience et de la planification.

Les États-Unis confirment une hausse de 87 % sur les achats d’échiquiers et une hausse de 603 % sur les livres d’échecs. eBay confirme une hausse de plus de 200 % sur ses produits dérivés d’échecs tandis que le site d’entrepreneurs Etsy observe une hausse d’environ 360 % sur les produits d’échecs faits à la main.

Malheureusement, ce boom apporte une poussée de tricheries sur les plateformes d’échecs en ligne. Les prix gagnants peuvent parfois être considérables et les entreprises notent plus de fraudes à cet égard. Malgré cet aspect négatif, l’industrie est ravie et se lance dans la course pour maintenir cet intérêt renouvelé.

SOURCE – Élodie Dorsel