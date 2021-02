Le Français pour l’avenir est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir le bilinguisme officiel du Canada et les avantages d’apprendre et de communiquer en français auprès des élèves de la 7e à la 12e année. L’organisme offre divers programmes tout au long de l’année qui donne l’occasion aux jeunes de vivre leur francophonie à l’extérieur de la salle de classe. Une langue et une culture, c’est plus qu’une leçon de grammaire!

Un des programmes – les forums – sont des journées dans diverses communautés canadiennes où des centaines de jeunes se réunissent pour passer une journée ensemble en français. Le forum de Toronto 2020 avait été reporté les 19, 20 et 21 janvier 2021, une première version en ligne!

DJ UNPIER a parti le bal avec un concert YouTube Live de ses meilleurs tounes et a même partagé avec les élèves quelques nouvelles compositions. C’est une belle expérience pour se mettre dans l’ambiance du forum.

Les deux matins suivants, les élèves ont pu participer à quatre ateliers en français. Dillon Orr, metteur en scène franco-ontarien. discute de son parcours, des projets récents de la communauté artistique francophone et anime même un échauffement vocal avec les participants.

La compagnie Éducation Éveillée anime un atelier sur la résolution de conflits, un thème d’actualité avec la COVID-19 qui chamboule les relations personnelles et professionnelles. Les jeunes apprennent comment mitiger les conflits, trouver la vraie source du problème et arriver à une entente.

Lors de la dernière journée du forum, la session de yoga réparatrice et revigorante dirigée par Annie Newton a permis aux élèves, en début de journée, de ralentir, de se recentrer et de bouger leur corps.

Pour sa part, Michel Bouchard, artiste et éducateur, a encadré les participants dans la création d’une œuvre à la Vassili Kandinsky. Les jeunes apprennent la valeur du placement de lignes, l’utilisation de formes géométriques et l’impact les différents tons de couleurs au cours du dernier atelier du forum.

Même si en ligne c’est un peu moins dynamique, le forum reste une occasion où ces élèves peuvent pratiquer et entendre le français sans stress dans un environnement où le but est juste de s’amuser.

Plusieurs autres forums aux quatre coins du pays sont prévus au cours des prochains mois. Pour plus d’information, contacter les organisateurs régionaux sur le site du français pour l’avenir à l’adresse https://www.french-future.org.

SOURCE – Élodie Dorsel