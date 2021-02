Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le mercredi 27 janvier, qu’il investissait 250 000 $ pour soutenir la promotion des produits et services offerts par la communauté d’affaires francophone de la province.

Les entreprises commerciales et sociales ainsi que les entrepreneurs pourront s’inscrire pour avoir accès à une plateforme numérique gratuite et bilingue pour commercialiser leurs produits et services, ce qui les aidera à rejoindre un plus grand nombre de consommateurs partout en Ontario et ailleurs.

La province a établi un partenariat avec le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA) pour développer et promouvoir cette plateforme.

« Grâce à cette nouvelle plateforme numérique innovante, nous contribuerons au développement économique et à la création d’emplois au sein de la communauté francophone de l’Ontario, a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

« Ce projet concret encouragera les consommateurs à acheter localement, stimulera l’économie de l’Ontario et favorisera le développement de nouveaux marchés pour les entrepreneurs et les entreprises francophones établis dans la province. »

Le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale a été choisi pour développer et commercialiser cette plateforme promotionnelle en raison de sa vaste expertise en matière de réseautage d’affaires et des alliances stratégiques qu’il a établies avec plusieurs intervenants clés de la communauté d’affaires franco-ontarienne. Grâce à une approche concertée et unifiée, ce projet profitera à l’ensemble de la communauté d’affaires francophone et contribuera à la relance économique globale de la province.

« Le but de cette plateforme est de mobiliser la communauté d’affaires franco-ontarienne et de stimuler la croissance économique de ses entrepreneurs et entreprises, indique Lise Sarazin, directrice générale du RGA.

« Nous avons identifié quatre types d’entreprises à différents stades de numérisation, ce qui nous permettra d’intégrer une fonction « commerce » à cette plateforme, par le biais de l’appel à l’action qui permettra au client d’acheter directement sur le site du vendeur. »

La plateforme en ligne de ce projet sera intégrée à la plateforme « Quartier d’affaires » de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario qui sera bientôt lancée.

PHOTO – La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney