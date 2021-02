Le Conseil scolaire Viamonde tenait une réunion virtuelle hier afin de présenter à la communauté scolaire les plans d’aménagement, les programmes et activités envisagés, les prochaines étapes. Les informations présentées lors de cette rencontre sont accessibles en ligne.

Plus de 170 personnes ont assisté hier à la présentation virtuelle du projet de nouvelle école secondaire dans l’Est de Toronto. Organisé en ligne avec le concours de la société PGF, le rendez-vous était particulièrement attendu par la communauté, notamment par les familles résidant dans la partie Est de la ville.

Une soirée « pour découvrir ou redécouvrir le tout nouveau projet qui affirme notre volonté d’offrir à toujours plus d’élèves un enseignement de qualité en français près de chez eux », rappelle Sylvie A. Landry, présidente du Conseil, en préambule de la présentation.

Les participants ont découvert les tout derniers plans de la future école située aux angles des avenues Lady Smith et Mountjoy à quelques encablures seulement de la station de métro Greenwood. Elle pourra accueillir environ 500 élèves de la 7e à la 12e année. Martin Bertrand, directeur de l’éducation, Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation et Miguel Ladouceur, directeur du secteur de l’immobilisation, de l’entretien et de la planification, ont ensuite répondu aux questions des personnes présentes.

Le projet, qui s’appuie sur une bâtisse appartenant auparavant au TDSB et acquise par le Conseil en février 2020, présente une école moderne et accueillante proposant des espaces d’échanges souvent ouverts, aussi modulables que lumineux sur trois étages, ainsi qu’une terrasse sur le toit. Tous ces espaces proposent un accès à la fine pointe de la technologie.

La rencontre a également porté sur les programmes et activités envisagés dans l’école, qui seront déterminés ultérieurement en fonction des compétences du personnel, des intérêts des élèves et leurs familles, et du marché du travail.

Les architectes ayant achevé leur travail, le Conseil attend maintenant la réponse du ministère de l’Éducation afin de lancer un appel d’offre pour désigner le maître d’ouvrage. La demande de permis de construction sera déposée très prochainement. Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec la Ville de Toronto afin que les élèves puissent accéder aux espaces verts du parc Felstead à proximité pour leurs activités extérieures.

L’école devrait ouvrir ses portes pour l’année scolaire 2023 -2024. Les élèves pourront provenir des écoles naturellement nourricières de La Mosaïque, Jeanne-Lajoie et Laure-Rièse, mais les demandes d’inscriptions hors-zone seront aussi possibles. La zone de fréquentation sera soumise à consultation publique un an environ avant l’ouverture de l’école.

« Cette rencontre a été très enrichissante pour le Conseil et démontre que les familles de Viamonde sont très attentives à l’évolution de ce projet. Il nous reste encore des étapes à franchir, et un financement additionnel à aller chercher mais nous croyons résolument que cette école a tout le potentiel pour devenir un véritable carrefour communautaire francophone au cœur de la grande métropole de Toronto tant pour les élèves, durant la journée scolaire, que pour les familles et les partenaires communautaires en soirée et pendant les fins de semaine », conclut Martin Bertrand. Pour toutes questions ou commentaires par rapport à ce projet, écrivez à communications@csviamonde.ca.

PHOTO – Croquis de la nouvelle école