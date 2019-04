Pour clore les activités de la Semaine de la Francophonie à Toronto, Francophonie en fête présentait le nouveau spectacle de l’humoriste Rosalie Vaillancourt au théâtre Spadina de l’Alliance française, le samedi 30 mars.

En première partie de cette prestation, les humoristes en herbe et gagnants du concours LOL-Mort de rire! », Gabrielle Poirier, Gabriel Burelle et Mickaël Girouard, ont tour à tour fait rire l’auditoire. Puis, la très dynamique Rosalie Vaillancourt de Saint-Hyacinthe, « où l’air environnant sent le purin », a présenté son premier spectacle solo, Enfant Roi, en rodage présentement avant de se lancer dans une tournée de 80 dates prévues à travers le Québec.

Cette artiste est littéralement une tornade sur scène et le public torontois l’a compris rapidement. Les histoires et situations comiques s’enchaînaient à un rythme effréné. Ses textes, qui ressemblent plus à une série d’observations saugrenues qu’à une histoire, diffèrent du style raconteur auquel on est habitués avec beaucoup d’humoristes québécois. En bout de ligne, le public torontois a apprécié son humour.