Depuis le 26 mars dernier, les jeunes ontariens ont désormais accès à un site spécialement conçu pour répondre à leurs questions en matière d’orientations sexuelles et d’identités de genre. Cette plateforme bilingue appelée LGBTQr est le fruit d’une collaboration entre l’organisme à but non lucratif Get Real et l’agence de marketing Union. Le lancement du projet a été fait à l’École secondaire Toronto Ouest qui travaille de pair avec l’organisme.

Comme l’indique son nom, le site web LGBTQr est accessible par un code QR, qui lorsque scanné mènera les élèves à du contenu répondant aux diverses questions LGBTQ+. Pour le moment, le code figure sur des t-shirts vendus par l’organisme Get Real ce qui rend facile la diffusion de l’information auprès des élèves.

Le projet est particulièrement intéressant, parce qu’il offre une plateforme facile d’accès autant pour les élèves membres des Alliances gais-hétéros (AGH) que pour tous les jeunes désireux de s’informer sur le sujet, et ce sans crainte d’être jugés. Daniel DiMatteo, enseignant ressource, responsable du climat scolaire, santé mentale et leadership étudiant à l’École secondaire Toronto Ouest et la quinzaine d’élèves de l’AGH étaient particulièrement fiers d’accueillir l’évènement qui renforce la diversité et le bien-être des jeunes en continuant de créer un environnement accueillant pour tous les élèves en milieu scolaire.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde

PHOTO : Quelques élèves de l’AGH de l’École secondaire Toronto Ouest et l’enseignant Daniel DiMatteo