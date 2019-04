Les élèves de l’École élémentaire Gabrielle-Roy de Toronto ont eu toute une surprise dans les derniers jours de mars. Speedy et Zeus, deux joueurs de la célèbre équipe américaine de basket-ball les Harlem Globetrotter, sont venus enseigner aux élèves leur savoir-faire. En effet, une des particularités de cette équipe est de démontrer sur le terrain leurs habiletés à la fois clownesques et sportives en parallèle du jeu.

Les élèves étaient très impressionnés de pouvoir essayer les trucs des pros. L’un d’eux, Elvis, a eu beaucoup de plaisir à réaliser un slam dunk, une façon remarquable de marquer un panier, avec l’aide des Harlem Globetrotter. Emerald et Mohammed, quant à eux, ont réussi, sous le regard impressionné de leurs pairs, à faire tourner sur eux-mêmes deux ballons de basket-ball sur leurs doigts!

Les participantes et les participants ont clairement exprimé leur joie d’explorer une nouvelle facette de ce sport. De plus, cette activité démontre que le sport est amusant et qu’il contribue au bien-être des élèves.

Cette rencontre annonce une série de 15 spectacles des Harlem Globetrotter en Ontario.

TEXTE & PHOTO : Conseil scolaire Viamonde