Pour conclure les célébrations entourant le mois de la Francophonie, La Cité à Toronto a accueilli, le jeudi 28 mars après-midi, des collaborateurs et des organismes communautaires qui contribuent au succès d’un modèle de formation combinant à la fois cours en face à face chez des employeurs-partenaires et cours en ligne.

MobiliCité est un modèle d’éducation postsecondaire en français conçu et développé à l’image de sa communauté, au rythme d’une ville métropolitaine et selon les besoins de son marché du travail dynamique. Ce modèle répond directement aux défis des étudiants et des partenaires-employeurs.

« La beauté de ce mode de livraison, c’est qu’il permet aux étudiants d’être en contact direct avec les employeurs dans leur domaine professionnel et de développer leur réseau : ils sont résolument prêts à travailler, a indiqué Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du Collège La Cité.

« De par son mode hybride, sa flexibilité, ses petites cohortes d’étudiants et ses partenariats avec des employeurs ayant exprimé un besoin dans un domaine spécifique, MobiliCité rencontre les étudiants là où ils sont et là où de réels besoins en main-d’œuvre qualifiée existent. »

SOURCE : Collège La Cité

PHOTO (crédit: Denis Poirier) – Les députées Marie-France Lalonde, Natalia Kusendova et Gila Martow au côté de Lise Bourgeois.