Émilie Gougeon-Pelletier

IJL – Réseau Presse – Le Droit

On compte désormais 36 membres du cabinet de M. Ford, soit le plus grand de l’histoire de la province.

La plupart des ministres clés conservent leur portefeuille, y compris Sylvia Jones qui demeure ministre de la Santé et vice-première ministre, Paul Calandra aux Affaires municipales et au Logement, Peter Bethlenfalvy aux Finances et Caroline Mulroney au Conseil du Trésor et aux Affaires francophones. Les ministres de l’Éducation Stephen Lecce et de l’Énergie, Todd Smith, font un échange de mandats.

À Queen’s Park, plusieurs voient l’arrivée de Stephen Lecce au ministère de l’Énergie comme une promotion.

Par ailleurs, Natalia Kusendova-Bashta devient ministre des Soins de longue durée, elle qui était précédemment dans ce ministère comme adjointe parlementaire. Elle remplace Stan Cho, qui devient ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, et ministre responsable de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Steve Clark, qui avait démissionné de son poste de ministre des Affaires municipales et du Logement dans la foulée du scandale de la Ceinture de verdure, devient leader parlementaire. Ce n’est pas un rôle inclus au cabinet, mais c’est une promotion pour M. Clark.

Mike Harris devient ministre de la Réduction des formalités administratives, un portefeuille qui n’avait pas été rempli depuis le départ de Parm Gill, qui avait démissionné pour se présenter comme candidat conservateur fédéral.

Assermentation

Les membres du cabinet, anciens et nouveaux, ont prêté serment auprès de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont lors d’une cérémonie à huis clos, un peu après 17 h, le jeudi 6 juin.

Certains députés sont retournés dans leurs circonscriptions pour entamer la pause estivale, jeudi après-midi, puisque les travaux ont été suspendus une semaine plus tôt que prévu.

Plusieurs membres du Parti progressiste-conservateur ont toutefois été sommés de rester à Queen’s Park pour rencontrer le premier ministre Doug Ford dans le cadre de ce remaniement ministériel.

Au cours de l’après-midi, ils sont entrés et ressortis d’une pièce près du bureau de M. Ford, en évitant de s’adresser aux médias.

« Désastre »

La cheffe de l’opposition officielle, Marit Stiles, pense que même si Doug Ford vient de brasser ses cartes, son gouvernement demeure « un désastre ». « Ce gouvernement est plein de scandales, de stratagèmes et de renversements, et les chaises musicales à la table du cabinet ne réparera pas ce désastre », s’est-elle exclamée.

Elle s’est aussi dite inquiète du bilan de Stephen Lecce à titre de ministre de l’Éducation et de ce qu’il fera du dossier de l’Énergie. « Je crains qu’il fasse le même gâchis dans le secteur de l’électrification et de l’énergie qu’il a fait en éducation. »

Stephen Lecce retrouvera son ancien adjoint parlementaire, Sam Oosterhoff, qui a été nommé comme ministre associé aux Industries à forte consommation d’énergie au sein du ministère de l’Énergie et de l’Électrification.

La cheffe libérale Bonnie Crombie critique ce choix, accusant le premier ministre d’avoir inclus un « anti-choix » à son cabinet. Elle déplore aussi la décision de M. Ford d’avoir nommé Steve Clark comme leader parlementaire, qu’elle qualifie de « l’homme accablé du scandale de la ceinture de verdure ».

« Quand cessera-t-il de se battre pour ses riches amis et commencera-t-il à se battre pour vous? », a demandé Bonnie Crombie.

La rentrée parlementaire est prévue pour le 21 octobre.

Photo (Facebook Natalia Kusendova) – De gauche à droite : La lieutenante-gouverneure Edith Dumont, Natalia Kusendova-Bashta et le premier ministre Doug Ford