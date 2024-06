Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le vendredi 24 mai, le financement d’une nouvelle école laïque de langue française dans l’est de la métropole. Cette initiative, pilotée par le ministère de l’Éducation, sera intégrée au développement du secteur Quarry Lands, à l’intersection de l’avenue Victoria Park et de la rue Gerrard East.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, accompagné de Stéphane Sarrazin, adjoint parlementaire aux Affaires francophones. Inscrit parmi les priorités du Conseil scolaire Viamonde depuis 2010, le projet vise à ouvrir une école de 380 places, de la maternelle à la sixième année, afin de répondre à la croissance des effectifs et mieux servir la communauté francophone de la région.

Le terrain de plus de trois acres prévus pour cette école accueillera également un centre de garde d’enfants de 73 places et une cour de récréation. Ce nouveau complexe sera situé au cœur d’un développement qui comprendra également des unités de logement et un parc. Le financement total approuvé par le Ministère s’élève à plus de 41,8 millions $, incluant l’achat du terrain et la construction du bâtiment.

« Le Conseil se réjouit de cette annonce et remercie le gouvernement ontarien pour ce financement, a indiqué Benoit Fortin, vice-président du Conseil scolaire Viamonde. La présence francophone rayonnera encore plus dans ce secteur avec désormais trois écoles élémentaires et une école secondaire. C’est un grand jour pour nous. »

Aris Babikian, député provincial de Scarborough-Agincourt, a également souligné l’importance de cette initiative : « L’éducation en français est essentielle à la mosaïque culturelle de notre province et à notre prospérité future. Notre gouvernement soutient l’éducation en français et les familles de travailleurs de Toronto. »

La nouvelle école pourrait ouvrir ses portes d’ici cinq ans, en fonction de la rapidité des différentes étapes de réalisation. Dans les prochains mois, le Conseil scolaire Viamonde sélectionnera une firme d’architectes pour élaborer les plans d’aménagement. Ces plans devront être approuvés par les autorités compétentes avant de lancer les appels d’offres pour la construction et de procéder à la première pelletée de terre.

Photo : Aris Babikian