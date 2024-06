Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir vient d’annoncer que sa nouvelle école secondaire de Vaughan sera nommée École secondaire catholique de l’Ascension (ESCA). Cette appellation officielle a été entérinée le 29 mai lors de la réunion ordinaire du Conseil.

Le mot « ascension » désigne l’action de s’élever, de gravir des obstacles. Un mot inspirant pour des élèves appelés à faire preuve de résilience pour relever les défis qui jalonneront leur cheminement scolaire et à se dépasser pour atteindre leur plein potentiel. Sur le plan théologique, ce mot fait référence à l’épisode de l’Ascension au cours duquel Jésus est élevé au ciel devant les apôtres.

« Voici l’aspiration de la nouvelle école : faire en sorte que chaque élève ait ce dont il a besoin, par la grâce de l’Esprit Saint, afin de s’engager à bâtir un monde meilleur, selon les attentes et espoirs du Profil de sortie de l’élève catholique de langue française, au sein d’une école qui le motive à aller toujours plus haut », a déclaré la présidente du Conseil, Geneviève Grenier.

Le logo de l’école arbore les mots « communauté », « diversité » et « foi » que la jeune communauté a choisis comme valeurs fondatrices. Il comprend le trille et la fleur de lys du drapeau franco-ontarien derrière lesquels se croisent des lignes évoquant un triangle, à la fois sommet et lettre A pour Ascension, et la croix, symbole de foi chrétienne.

« Félicitations aux élèves, parents, tutrices et tuteurs et membres du personnel qui ont participé au processus de consultation qui a mené au choix de ce nom inspirant pour la future école, a ajouté le conseiller scolaire local, Donald Blais. C’est beau de voir que la communauté scolaire est déjà mobilisée alors que l’ÉSCA ouvrira ses portes en septembre prochain ».

« La communauté francophone de York aura bientôt accès à un nouvel établissement qui offre une éducation catholique de qualité, en français, plus près de leur domicile », s’est réjouie la directrice de l’éducation, Nicole Mollot.

L’ÉSCA accueillera ses premiers élèves de la 7e à la 9e année au 200, avenue Aberdeen à Woodbridge à compter du 3 septembre 2024. Les travaux de construction seront achevés dans les prochaines semaines et une soirée portes ouvertes sera organisée d’ici la fin juin afin de permettre aux élèves et aux familles de découvrir les locaux et de rencontrer le personnel. L’invitation à cette soirée fort attendue sera envoyée à la communauté une fois le permis d’occupation obtenu.

En plus d’être dotée, comme toutes les écoles du Csc MonAvenir, d’un espace conçu pour favoriser le développement des compétences globales, toutes les salles de classe de l’ÉSCA seront équipées d’un mobilier flexible qui peut être déplacé selon les besoins, de manière à encourager l’apprentissage collaboratif. L’édifice dernier cri de 400 places-élèves, financé par le ministère de l’Éducation, comprendra également un service de garde de 49 places. Les parents intéressés à y inscrire leur enfant sont invités à remplir le formulaire d’intérêt.

Pour en savoir davantage ou inscrire votre enfant à l’ÉSCA : consultez le site Internet de l’école.

Photo : Le gymnase de la nouvelle école