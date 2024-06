Alexia Grousson

Les finissants du campus de Toronto du Collège Boréal franchissent une étape importante de leur parcours. Le 28 mai, 158 d’entre eux ont célébré leur réussite tous programmes confondus. C’est également un double succès pour le Collège Boréal qui souligne sa plus grande cohorte d’étudiants depuis la pandémie. Cet événement marquant, qui reflète à la fois résilience et détermination, met en lumière le travail acharné des étudiants et du personnel au cours de l’année scolaire.

La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au Meridian Arts Centre à North York, en présence des étudiants, de leurs familles, ainsi que des membres du personnel et de la communauté.

Après l’entrée du cortège, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, s’est adressé aux étudiants. « Le moment est enfin arrivé de récompenser votre travail assidu. Nous vous remettons aujourd’hui votre diplôme d’études collégiales. Bien que cela n’ait pas été facile, vous avez réussi à garder le cap sur votre objectif grâce à votre résilience et à votre ténacité.

« En plus des compétences essentielles pour votre future carrière, vos années d’études vous auront appris à persévérer, à vous adapter, à vous surpasser; des qualités qui vous aideront à vous démarquer sur le marché du travail. Avec ce diplôme, le monde vous appartient. Peu importe la prochaine étape que vous avez choisie, je suis convaincu que vous allez connaître le succès. Soyez fiers de votre accomplissement. »

D’autres personnes telles que Dajena Kumbaro, gestionnaire des programmes postsecondaires au Collège Boréal, a souligné la solide réputation de Boréal auprès des étudiants.

Puis, la remise des prix et des bourses ainsi que des diplômes et des certificats a eu lieu.

Ainsi, la bourse Pierre-Riopel accordée à un étudiant ayant fait preuve de leadership communautaire et d’un engagement exceptionnel envers la francophonie ontarienne a été décernée à Amani Narcisse Kouassi, étudiant en technique d’éducation spécialisée.

Quant à la médaille académique du gouverneur général, décernée à la personne ayant obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans, a été attribuée à Amélie Gosselin, maman de triplets ayant repris ses études à 41 ans.

Le Collège a remis aussi cette année un diplôme honorifique en affaires et services communautaires à l’entrepreneur Richard Kempler. Directeur général de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario, M. Kempler cumule une expérience internationale de plus de 20 ans en direction d’entreprises, notamment dans les secteurs de la culture et des services professionnels. Titulaire d’un diplôme de l’ESSEC Business School (Paris, France), il a également dirigé la Franco-Fête et le Club canadien de Toronto.

La cérémonie s’est terminée avec la prise de la photo de groupe dans l’escalier du hall d’entrée ainsi qu’un cocktail dînatoire. Félicitations à tous les diplômés!

Photo : Les nouveaux diplômés du Collège Boréal