Richard Caumartin

En avril 2004, Retraite active a vu le jour. Le club social pour personnes âgées de 50 ans et plus n’était pas encore un organisme sans but lucratif officiel. Cette détail technique n’allait pas freiner l’élan des cinq femmes derrière le projet – Claudette Béland, Carmen Gauthier, Georgette Morin, Claire Parent-McCullough et Rolande Maheux – qui voulaient des activités adaptées à leurs goûts et répondant à leurs besoins. Elles ont effectué un sondage pour savoir quel genre de programmation communautaire intéresserait les aînés francophones de Peel et Halton.

Cette histoire et la fierté des membres pour le succès de l’organisme au cours des deux décennies suivantes ont été célébrées le vendredi 7 juin au Centre des congrès de Mississauga dans le cadre d’un gala, pour souligner le 20e anniversaire de Retraite active. L’événement était coordonné par l’animatrice à la retraite Line Boily, et le DJ Clembox pour l’ambiance musicale.

La communauté a bien répondu à l’invitation et la majorité des organismes francophones de la région de Peel étaient représentés. D’entrée de jeu, la présidente de Retraite active, Lorraine Gandolfo, a souligné qu’il était « très approprié en ce Mois des aînés en Ontario d’être tous rassemblés pour célébrer le 20e anniversaire de Retraite active ».

« À l’époque, Carmen Gauthier et moi, avons formé un comité avec Claudette Béland, Georgette Morin (qui a été secrétaire durant plusieurs années) et Rolande Maheux qui est retournée au Québec par la suite, confie Claire Parent-McCullough au journal Le Métropolitain.

« Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de services en anglais pour les aînés dans la région de Peel mais rien en français. Nos personnes âgées aujourd’hui ne se contentent plus de jouer aux cartes. Maintenant, nous pouvons faire de la peinture, des exercices physiques, de la danse en ligne, suivre des ateliers de musique, de décoration ou de verrerie, etc.

« Nous nous sommes incorporés en 2017 seulement, car nous ne croyions pas nécessaire de le faire avant. Un moment donné, nous nous sommes rendu compte que si nous voulions des subventions et d’autres revenus potentiels, c’était la seule chose qui nous restait à faire vraiment. Retraite active est devenu une réussite parce que les membres de la communauté participent fidèlement à nos activités. »

Un cadeau inattendu

Line Boily a lu des messages de félicitations envoyés par la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, et par la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Cependant, au cours du banquet, un message est arrivé comme un cadeau inattendu. La ministre des Soins de longue durée de l’Ontario, assermentée la veille en français à Queen’s Park, Natalia Kusendova-Bashta, était de la fête.

« Je suis tellement ravie d’être ici ce soir et de voir de nombreux visages familiers. La prise en charge des personnes âgées a toujours été une cause qui me tient à cœur. Grâce au travail acharné des bénévoles de Retraite active, dont Lorraine Gandolfo et toute l’équipe, votre organisme est en mesure d’offrir une programmation incroyable aux aînés francophones, et ce, depuis 20 ans.

« J’ai un petit cadeau pour Mesdames Gandolfo et Gauthier. Je m’engage aujourd’hui, devant vous tous, à faire une priorité dans mon premier mandat d’avoir des lits désignés francophones dans la région de Peel », annonce la ministre, ce qui lui a valu une salve d’applaudissements nourris de l’auditoire.

Lorraine Gandolfo a remis un petit cadeau fabriqué par les membres de Retraite active aux fondatrices Claire Parent-McCullough, Carmen Gauthier et Claudette Béland pour leur rendre hommage en toute simplicité. La fête s’est poursuivie sur la piste de danse au grand plaisir des participants.

Photo : De gauche à droite, Claire Parent-McCullough, Carmen Gauthier et Claudette Béland sont honorées par la présidente de Retraite active, Lorraine Gandolfo (au podium).