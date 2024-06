Les Voix du cœur ont enchanté le public le samedi 8 juin au théâtre Jane Mallett du St. Lawrence Centre for the Arts avec deux représentations de leur spectacle anniversaire 30 ans de bonheur. Sous la direction de Manon Côté, cette performance a permis aux spectateurs de revivre les plus belles chansons du groupe tout en découvrant de nouvelles pièces, célébrant trois décennies d’amitié, de persévérance et d’amour de l’art.

Richard Caumartin

La mise en scène de ce nouveau spectacle a permis aux spectateurs de revivre les meilleures chansons proposées par le groupe vocal au fil des ans, tout en découvrant quelques nouvelles trouvailles. Sous la direction musicale de Manon Côté, le cœur et l’âme de l’ensemble depuis 28 ans, cet événement a fait vivre la magie de la chanson française à Toronto.

« Aujourd’hui, nous célébrons bien plus qu’une simple performance musicale, affirme le président des Voix du cœur, Gilles Durot. Nous célébrons trois décennies d’amitié, de persévérance et d’amour de l’art. Nous célébrons les choristes qui ont su, par leur voix, toucher nos âmes et transcender les frontières linguistiques et culturelles.

« Ils nous rappellent que la musique est un langage universel qui unit les peuples et éclaire nos vies. Ce spectacle est un hommage vibrant à la passion et au talent de tous nos choristes passés, actuels et futurs, et que les 30 prochaines années soient encore plus riches en mélodies, en émotions et en partage. »

Et de l’émotion, il y en avait beaucoup dans la salle quasiment comble. Des francophones, francophiles et anglophones venus entendre des amis, des connaissances ou par curiosité, mais la majorité d’entre eux étaient de fidèles admirateurs des Voix du cœur qui suivent l’évolution du groupe depuis nombre d’années.

C’est le cas de Jacques Charrette qui se souvient des premiers pas de l’ensemble vocal. « Je suis la troupe depuis 30 ans, dit-il, et ça fait 31 ans que j’habite Toronto. La première fois que les choristes ont chanté, c’était au Cercle canadien à l’heure du lunch à l’hôtel Royal York, pendant la période des Fêtes. Aujourd’hui, j’ai adoré les chansons des années 1940-50, et celles de Ferland, Vigneault, Léveillé et Piaf. Ça ramène beaucoup d’émotions! »

Des spectateurs émus, il y en avait beaucoup dans l’auditoire. C’est d’ailleurs ce qui rend Les Voix du cœur si spécial dans le cœur des Torontois qui les suivent depuis le début. Ces choristes touchent tout le monde par leur interprétation sincère et passionnée.

« Pour moi, ça fait une quinzaine d’années que j’assiste à toutes leurs prestations, raconte Karine Boucquillon. Nous les aimons tellement que mon mari Raymond Davidson chante, pour une deuxième saison, avec le groupe. Ce spectacle est fantastique, leur qualité s’accroît d’année en année, c’est vraiment de très haut niveau et ça nous émeut chaque fois. J’ai beaucoup aimé le fait qu’il y avait beaucoup plus de mises en scène différentes, et particulièrement l’hommage aux chanteurs qui nous ont quittés, soit Ferland, Piaf, Aznavour, Léveillé et Cohen. C’était super, on n’a pas vu le temps passer et nous sommes venus avec nos petits-enfants de 12 et 15 ans qui ont adoré le spectacle. Finalement, c’est pour toutes les générations! »

Les Voix du cœur ont une fois de plus démontré leur talent et leur capacité à toucher les cœurs avec leur spectacle « 30 ans de bonheur ». Sous la direction inspirée de Manon Côté, l’ensemble vocal a réussi à raviver de précieux souvenirs tout en offrant de nouvelles découvertes musicales. La présence de nombreux spectateurs témoigne de l’impact profond et durable de ce groupe sur la communauté torontoise. Les performances émouvantes et sincères de ces choristes continueront d’enchanter les générations à venir. Bravo aux Voix du cœur et à encore de nombreuses années de succès et de mélodies inoubliables.

Photo: Une scène du dernier numéro du spectacle sur les airs de Mamma Mia!