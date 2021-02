En lien avec son programme Parlons Santé et leurs services de santé mentale, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a présenté un webinaire sur la communication dans les couples, notamment au cours d’une dispute.

Depuis que le confinement fait partie de la réalité des Canadiens, les relations familiales prennent le coup. Surtout chez ceux qui résident dans les grands centres où les gens partagent de très petits appartements et les tensions peuvent monter rapidement.

Sophia Labonté, conférencière du webinaire, propose différentes techniques pour bien se faire comprendre et bien comprendre l’autre tout en restant sain d’esprit et en gardant la paix. Dre Labonté, psychothérapeute à Toronto, maintient qu’une bonne communication est la clé du succès du couple.

Elle explique que les émotions sont des sortes de boules d’énergie en mouvement qui deviennent néfastes seulement lorsqu’elles restent coincées dans le corps. Elles doivent pouvoir passer à travers l’esprit et le corps avec une montée puis la possibilité de libération bienfaitrice. Un premier point de repère pour soi-même est le retour sur les habitudes émotionnelles de l’enfance.

« Analyser le style d’attachement de soi-même, enfant, envers nos parents peut clarifier notre utilisation de certaines techniques négatives utilisées en tant qu’adulte », précise Dre Labonté.

Puis elle affirme qu’au début d’un argument, il est tout à fait respectable de prendre quelques moments pour respirer avant d’entamer la discussion car le néocortex prend au moins 20 minutes à se calmer. Le néocortex, c’est l’endroit du cerveau qui s’occupe du raisonnement et de l’empathie, deux outils indispensables pour une communication et une résolution de conflit logique et efficace.

La conférencière présente ensuite la méthode de communication non violente créée et popularisée par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Cette méthode priorise la douceur, l’empathie et, plus concrètement, brise le cycle de colère en désamorçant la situation. La méthode comprend trois parties à la formulation efficace d’une phrase durant une dispute.

Lorsque j’observe (observation)…

Je me sens (sentiment) parce que j’ai besoin de (besoin).

Serais-tu d’accord pour (demande).

Lorsqu’un partenaire approche la dispute de cet angle, il n’y a aucune insulte, aucun blâme, seulement une vérité émotionnelle qui permet à l’autre d’en être empathique.

Dre Labonté souligne aussi la nécessité de valider les émotions de l’autre, même si nous sommes en désaccord. C’est un signe de respect et d’empathie qui est un meilleur point de départ vers une résolution que le mépris ou la colère.

Pour bien s’assurer d’avoir compris en tant que récepteur, la conférencière suggère l’approche miroir où le partenaire répète dans ses propres mots la phrase de l’observation, du sentiment/besoin et de la demande.

Une fois que les émotions ont été validées et que la communication est claire pour les deux parties, les partenaires peuvent changer de rôle pour explorer l’autre côté de la dispute parce qu’il y a toujours deux côtés! Bref, l’idée c’est de créer un climat de confiance et de respect même durant un désaccord.

Cependant, il ne faut pas uniquement se concentrer sur le négatif! Des discussions et interjections de positivité régulières semblent peut-être négligeables mais apportent un impact significatif sur le climat de sécurité et de respect dans un couple. Puis, surtout en temps de crise, il est important de garder du temps pour soi-même, et d’avoir des repères émotionnels extérieurs au couple.

Pour les prochains ateliers offerts par le CFGT, visitez le site Web https://centrefranco.org/fr/

SOURCE – Élodie Dorsel