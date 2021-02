L’ACFO Durham-Peterborough a conclu récemment une entente avec une firme privée d’avocats, et plus particulièrement avec Victor Keubou, avocat et notaire de la région de Toronto, pour offrir gratuitement des services juridiques sommaires en français aux membres de la communauté qu’elle dessert.

« Nous avons reçu plusieurs appels et messages de personnes et familles de notre communauté, et plus particulièrement de familles nouvellement arrivées dans la région, qui avaient besoin de conseils et de services juridiques en français, explique le président de l’ACFO Durham-Peterborough, Achille Fossi.

« Sans aide financière mais toujours munis de notre bonne volonté, nous avons donc fait des recherches et trouvé un avocat qui a accepté d’offrir des services juridiques sommaires sans frais à nos membres. C’est une bonne nouvelle pour les familles qui ont besoin d’aide et de conseils. »

L’entente entre Victor Keubou et l’ACFO-DP permettra aux francophones et francophiles de Durham et Peterborough d’obtenir des conseils juridiques sommaires en droit de l’immigration et de la citoyenneté, droit de la famille, droit immobilier et hypothécaire, droit des consommateurs et en litige civil.

C’est comme parler à un avocat pendant quelques minutes pour obtenir des renseignements et des conseils généraux. Il peut s’agir d’information sur des options juridiques et les conséquences possibles, la séparation, le divorce, la garde, le droit de visite, les pensions alimentaires pour enfants ou du conjoint, les procédures de la Cour de la famille et la médiation. Pour plus de renseignement, communiquez avec l’ACFO-DP au 905-571-0826 ou écrivez à info@acfodp.ca.

PHOTO – Victor Keubou, avocat et notaire