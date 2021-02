Être un francophone en milieu minoritaire constitue une réalité parfois difficile à vivre : comment ne pas succomber à l’anglicisation lorsque tout le monde, autour de soi, parle anglais et vit aux rythmes de la culture populaire américaine? C’est pourquoi – et pour bien d’autres raisons! – le programme Destination Clic s’avère toujours une expérience aussi enrichissante qu’inoubliable pour les jeunes qui ont eu la chance de faire partie de l’aventure.

Destination Clic est un programme d’été de trois semaines conçu spécialement pour aider les jeunes francophones (hors Québec) inscrits dans une école de langue française (français langue première) en 8e ou 9e année à développer un sentiment d’appartenance et à s’identifier à leur communauté francophone au Canada comme à l’étranger. « Ce fut sûrement l’une des meilleures décisions que j’ai prises de toute ma vie », témoigne Chloe Smith du Manitoba. Les jeunes francophones vantent les avantages du programme Destination Clic parce qu’il leur donne l’occasion d’établir des liens avec des jeunes qui leur ressemblent et de se faire des amis de partout au Canada, de se plonger dans une culture francophone à la fois nouvelle et dynamique et d’augmenter leur confiance en eux et d’acquérir de nouvelles compétences.

Les jeunes francophones vivent en résidence pendant 3 semaines, ils participent à des activités de plein air, des activités socioculturelles diversifiées, des sorties époustouflantes, le programme offre de multitudes d’occasions de se dépasser et de fraterniser avec d’autres francophones provenant de partout au pays. Comme en témoigne Katie de la Colombie-Britannique: « Destination Clic restera la plus belle expérience de ma vie! ».

Les principales dépenses, soit les repas, l’hébergement, les ateliers, les ressources didactiques, les activités culturelles, etc. sont payées par le gouvernement. Les frais d’inscription sont gratuits! Une fois avoir gagné le financement, des frais de 275 $ devront être payés à l’établissement où l’élève participera au programme afin de conserver sa place.

Cela dit, dans les circonstances actuelles, considérant les restrictions sanitaires toujours changeantes et les craintes de plusieurs face aux rassemblements, les organisateurs ont mis au point une alternative qui permettra d’offrir le programme en ligne exceptionnellement cette année.

Par l’entremise du web, les participants auront accès, avec Destination Clic, à trois semaines d’activités qu’ils n’oublieront pas de sitôt et qui changeront la perception qu’ils ont d’eux-mêmes en leur montrant qu’il y a d’autres francophones ailleurs au pays.

La date limite pour soumettre une demande d’inscription est le 31 mars sur le site web FrancaisAnglais.ca