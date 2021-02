Dans le cadre des célébrations du Mois de l’Histoire des Noirs, deux organismes francophones proposent deux soirées de musique, de culture et de discussion en lien avec la communauté noire de Toronto.

Le samedi 20 février, le Centre canadien pour l’unité de la famille anime une soirée de festivités musicale et culturelle sous le nom de Rythmes et cultures. En fait, c’est bien plus qu’une soirée, car le rendez-vous débute à 11 h et se termine à 23 h.

Tout au long de la journée, les participants auront la chance de découvrir diverses cultures à travers la musique, la danse, l’art visuel et même le slam, l’art de la poésie récitée. « Together we rise » ou en français L’Union fait la force est le thème de la journée. Les inscriptions sont disponibles par le biais d’Eventbrite.

Le jeudi 25 février à partir de 18 h, Oasis Centre des femmes organise un rendez-vous avec cinq femmes d’influence noires, figures féministes de l’Ontario. Ces francophones exemplaires auront l’occasion de partager leurs réalisations et leurs accomplissements à surmonter les obstacles afin de paver la voie des générations de femmes.

Les panélistes incluent Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes; Emilie-Françoise Crakondji, directrice générale du Carrefour des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario; Jeanne Françoise Mouè, directrice générale de La Maison; Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de SOFIFRAN; et Maman Regine Mwa Chihanza, bénévole communautaire.

« Notre monde et nos milieux sont comblés de femmes fortes et bâtisseuses d’un avenir meilleur pour tous, mentionne Mme Gasirabo. La plupart cependant réussissent dans l’ombre et dans le silence. À l’occasion du MHN 2021, nous voulons à Oasis, mettre à l’honneur cinq femmes noires qui contribuent depuis des années à l’épanouissement et à la vitalité de nos collectivités. »

Les inscriptions sont disponibles par le biais d’Eventbrite.

SOURCE – Élodie Dorsel