Le 31 mai, Markham a célébré l’inauguration de 265 appartements abordables destinés aux aînés, une initiative majeure soutenue par les gouvernements du Canada, de l’Ontario et la municipalité régionale de York. Ce projet vise à répondre à la crise du logement et à créer des communautés inclusives pour les personnes de 60 ans et plus.

Christiane Beaupré

IJL – Réseau.Presse – Le Régional

Vendredi dernier, la ville de Markham a célébré l’inauguration d’appartements abordables destinés aux aînés de 60 ans et plus. Cet événement, marquant une étape cruciale dans la lutte contre la crise du logement, a réuni les principaux bailleurs de fonds, parmi lesquels figurent les gouvernements du Canada et de l’Ontario ainsi que la municipalité régionale de York.

La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs dignitaires, dont Paul Chiang (député fédéral de Markham-Unionville), Paul Calandra (ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement), Billy Pang (député provincial de Markham-Unionville), Iain Lovatt (maire de Whitchurch-Stouffville), Wayne Emmerson (président du conseil de la municipalité régionale de York), John Taylor (maire de Newmarket) et Frank Scarpitti (maire de Markham).

Prenant la parole lors de la cérémonie, Paul Chiang, au nom du ministre Sean Fraser, a mis en lumière le soutien financier significatif du gouvernement fédéral, avec une contribution de 58,8 millions $ via le Fonds d’accélération de la construction de logements. Cette initiative vise à construire 1640 logements dans les trois prochaines années, et plus de 6600 au cours de la prochaine décennie pour répondre à la crise du logement en éliminant les obstacles et en favorisant les initiatives locales.

Paul Calandra a précisé les efforts provinciaux pour simplifier les procédures et réduire les formalités administratives, réitérant l’objectif ambitieux de la province de construire 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031.

Pour Billy Pang, l’inclusion de carrefours sociaux dans l’immeuble de Markham est particulièrement importante pour assurer le bien-être de la population vieillissante.

Iain Lovatt a présenté les efforts locaux pour augmenter l’offre de logements abordables et diversifiés, notamment par l’autorisation de la construction d’édifices à quatre logements sur des lots résidentiels. Il a mentionné que Whitchurch-Stouffville avait surpassé ses objectifs de croissance provinciaux de 239 %, s’engageant à développer des communautés abordables, équitables et résilientes sur le plan climatique.

Wayne Emmerson a mis en avant les efforts concertés de la municipalité régionale de York pour répondre à la crise du logement et améliorer la qualité de vie des aînés. Il a également exprimé sa gratitude envers les différents partenaires du projet, rappelant que ces nouveaux logements sont essentiels pour réduire l’isolement social et favoriser l’inclusion.

Les maires John Taylor et Frank Scarpitti ont également souligné l’importance cruciale du logement abordable, un des défis majeurs actuels pour leurs collectivités. Ils ont affirmé que leurs administrations travaillent sans relâche pour répondre à cette demande pressante et améliorer le dynamisme de leurs villes.

Le complexe Unionville Commons incarne cette vision de dynamisme et de soutien communautaire. Situé au 4310, Autoroute 7 Est, il résulte d’une collaboration entre la région de York, Unionville Home Society, Minto Communities et Martinway Development. Plus de 80 % des logements sont des appartements à une chambre, et 20 % à deux chambres qui sont soit subventionnés ou offerts au prix courant en fonction des revenus des résidents.

Cette inauguration représente une avancée majeure dans la création de communautés durables et inclusives pour les aînés. Grâce aux efforts conjoints de tous les niveaux de gouvernement, ce projet témoigne de l’engagement à résoudre la crise du logement et à offrir des conditions de vie dignes et sécurisées pour tous les citoyens, en particulier les aînés.

Photo (Crédit : Shan Quiao Photography/CNW) : Les dignitaires, dont des représentants fédéraux, provinciaux et municipaux, coupent le ruban pour inaugurer les nouveaux appartements abordables destinés aux aînés à Markham.