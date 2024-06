Depuis sa création, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) organise chaque année un congrès pour réunir ses membres et partenaires afin de discuter des enjeux importants liés à l’éducation catholique en français en Ontario. Le 26e congrès, tenu le 25 mai à Toronto, a rassemblé une centaine de personnes.

Parmi les invités figuraient les membres du personnel de l’AFOCSC, les conseillers scolaires, des conseillers élèves qui sont également membres du Sénat provincial des élèves pour l’AFOCSC, ainsi que les directeurs de l’Éducation de chacun des neuf conseils des écoles catholiques francophones.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une soirée cocktail dînatoire où Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a prononcé un discours inspirant sur l’importance de promouvoir l’éducation de langue française avec passion.

Le deuxième jour a été consacré à des ateliers de formation et des conférences. Les participants ont échangé sur divers sujets liés à l’éducation catholique en français, abordant les défis et opportunités actuels, les meilleures pratiques et les développements récents. Les ateliers portaient sur l’importance des données, la réconciliation et l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a discuté des réalisations du gouvernement ontarien et répondu aux questions des participants, tandis que le sous-ministre Didier Pomerleau a échangé avec les élèves conseillers sur ses responsabilités.

En fin de journée, l’avocat Mark Power de Juristes Power Law a offert un discours motivant aux conseillers, les incitant à défendre leurs convictions et les droits de la francophonie ontarienne.

Le dernier jour du congrès a été marqué par l’élection de Robert Demers comme nouveau président de l’AFOCSC et Johanne Lacombe comme vice-présidente. Le banquet du gala a permis de souligner les contributions exceptionnelles de plusieurs personnes clés, notamment François Bazinet, qui a reçu le prestigieux prix d’excellence en éducation catholique de langue française pour son leadership au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien et son engagement communautaire.

Langis Dion a également été honoré pour ses 15 années de service en tant que conseiller scolaire et pour son engagement envers le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. Son dévouement à l’éducation catholique et à la communauté a été exemplaire, façonnant l’avenir de nombreuses générations d’élèves et soutenant les jeunes à travers le scoutisme.

Le 26e congrès de l’AFOCSC a une fois de plus démontré l’importance de l’unité et de la collaboration dans la promotion de l’éducation catholique de langue française en Ontario. Les discussions enrichissantes, les ateliers innovants et les discours inspirants ont non seulement renforcé la détermination des participants à surmonter les défis actuels, mais ont également mis en lumière les nombreuses opportunités à saisir pour l’avenir.

Photo (AFOCSC) : De gauche à droite : Johanne Lacombe, Edith Dumont, Yves Lévesque et Melinda Chartrand