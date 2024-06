Denis Poirier

Tout a commencé par le rêve de la directrice générale du Cercle de l’amitié, Lauraine Côté, de voir un jour un espace naturel à l’extérieur des murs de l’organisme à Mississauga. Le samedi 1er juin, ce rêve est devenu réalité grâce à l’initiative Cultivons l’amitié pour les aînés, financée par Emploi et développement social Canada.

« C’est grâce à l’appui de la ministre de la Petite Entreprise et députée de Mississauga-Streetsville, Rechie Valdez, qu’en 2023, le Cercle de l’amitié a reçu une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, permettant de concrétiser le projet Cultivons l’amitié », a déclaré Rajiv Bissessur, président du Cercle de l’amitié.

Ainsi, une trentaine de bénévoles, accompagnés de Deborah Kenley, Brendan Gallant et Ashley Cramer du programme Greening Corporate Grounds de l’Office de protection de la nature de la Credit Valley Conservation, ont mis en terre des centaines de plantes devant le centre culturel et communautaire. De plus, pour remercier les bénévoles de leur participation et soutenir cette activité communautaire, le journal Le Métropolitain avait invité les bénévoles et les aînés à déjeuner.

« Ce projet est né de notre désir de rendre hommage aux aînés pour leurs contributions inestimables en leur offrant un nouvel espace dédié à diverses activités. Il visait à créer un coin de nature au cœur qui sera apprécié de toute la communauté », a ajouté M. Bissessur.

De nombreux aînés sont venus voir le jardin prendre vie, ainsi que la ministre Valdez. « Nous célébrons aujourd’hui un espace magnifique et accueillant qui profitera à tous. Ce jardin témoigne de la culture francophone dynamique dans la région. Comme le jardin, le Cercle de l’amitié plante des graines dans la communauté depuis cinq décennies et les a cultivées. Je suis reconnaissante de célébrer cette réussite avec vous », a renchéri Mme Valdez.

Un partenariat naturel

« Le Cercle a communiqué avec nous l’année dernière après avoir reçu la subvention de Nouveaux Horizons afin de savoir comment nous pourrions l’aider à créer cet espace naturel. Greening Corporate Grounds travaille avec les entreprises et institutions à l’intérieur du bassin versant de la rivière Credit pour protéger ce bassin d’eau et les éléments naturels qui l’entourent. Nous avons aussi un donateur privé, la Fondation Takla, qui soutient formidablement le programme », a expliqué Deborah Kenley, coordonnatrice principale du programme Greening Corporate Grounds.

« Ce jardin est le troisième projet soutenu par cette Fondation. Avec les fonds reçus des deux bailleurs, nous avons établi un plan, coordonné les travaux de préparation du terrain, conçu le design et la vision du jardin avec l’aide des aînés du Cercle de l’amitié ainsi que coordonné l’événement », a-t-elle ajouté.

Les plantes offertes au Cercle sont indigènes et se développent naturellement avec le bassin, les oiseaux et les insectes, fournissant ainsi beaucoup de nourriture à l’habitat naturel et nécessitant moins d’entretien avec le temps. Les représentants de l’Office de protection de la nature de la Credit Valley Conservation reviendront de temps à autre pour suivre l’évolution du jardin et montrer aux responsables comment en prendre soin.

« Sans leur précieux soutien, nous n’aurions pas eu les résultats que nous avons aujourd’hui. Nous sommes fiers de contribuer à relever les défis écologiques du bassin versant de la rivière Credit », a conclu M. Bissessur.

Le rêve de Lauraine Côté de créer un espace naturel pour les aînés du Cercle de l’amitié est désormais une réalité, enrichissant la communauté et honorant les contributions des aînés. Grâce à la collaboration avec divers partenaires et le soutien financier de programmes et donateurs, cet espace ne profitera pas seulement aux aînés, mais à toute la communauté francophone de la région de Peel, symbolisant l’union entre nature et communauté.

Photo : Bénévoles, invités et administrateurs du Cercle de l’amitié à l’activité de jardinage