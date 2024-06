Richard Caumartin

Les Tables de concertation partout en Ontario permettent aux administrateurs d’organismes communautaires d’identifier des enjeux prioritaires et des stratégies à adopter pour soutenir leur communauté et assurer l’épanouissement de la francophonie. Elles sont également des occasions de ressourcement, de réseautage et de développement des compétences.

Le 29 mai, c’était au tour des organismes du Centre-Sud-Ouest, sous la coordination de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), à se réunir dans un hôtel de Mississauga pour une réflexion stratégique et une séance de travail axées sur le thème « Agir ».

Les représentants des groupes communautaires ont réfléchi, partagé des idées et renseignements sur différents sujets, dont la capacité de financement et la diversification des revenus et ont aussi travaillé sur une stratégie systémique de financement gouvernemental.

« Nous avons parlé de commandites, de dons et de promotions spéciales qui pourraient nous apporter des revenus importants complémentaires, affirme Alain Beaudoin, directeur général par intérim de l’Association des francophones de la région de York. Pour moi, c’est la connexion que nous avons avec les autres organismes qui m’aide énormément. J’ai discuté longuement avec la présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia et j’en suis ressorti avec de belles idées. Un de mes souhaits serait d’évoluer éventuellement dans des sessions pratico-pratiques avec cette Table de concertation régionale, c’est-à-dire organiser une session au cours de laquelle nous pourrions parler ensemble d’un sujet telles les garderies, puis dans une autre des camps d’été, etc. Nous en ressortirions avec plus d’outils pour progresser et améliorer nos services et programmes. »

Le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk, a bien aimé la dynamique des participants. « Nous avions deux thématiques dont la première portait sur le financement communautaire, la vente de programmes services, les dons et commandites. Nous avons aussi discuté notamment de la façon de rendre le réseau des directions générales plus pertinent et des structures pour continuer les Tables de consultation ainsi que le soutien dont elles ont besoin. »

Planification régionale

On se souviendra que le 27 octobre dernier, le gouvernement fédéral avait approuvé un investissement de près de 330 000 $ pour permettre à l’AFO de collaborer avec des partenaires des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’élaboration d’une vision stratégique pour des communautés francophones durables et prospères.

L’AFO considère mettre en place une planification régionale pour les régions de Cornwall, Windsor et maintenant York pour développer une approche de carrefour communautaire. Ce projet-pilote permettrait à trois régions de se doter d’un plan stratégique régional arrimé sur le Plan stratégique communautaire de l’AFO.

« Nous devions faire Hamilton-Niagara en même temps mais Hamilton n’était pas prête. York l’était, alors nous avons changé. Nous ferons Hamilton et Niagara séparément à l’automne ou au printemps prochain, confirme M. Hominuk.

L’objectif est de regarder les structures et les dynamiques locales pour les rendre plus efficaces. Nous voulons trouver une façon afin que les gens travaillent mieux ensemble, et ne pas avoir de personnes qui siègent sur cinq ou six organismes en même temps. En Ontario français, il y a des organismes qui fonctionnent avec des revenus très intéressants et il y en a beaucoup d’autres plus petits mais pas moins importants qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. C’est la firme PGF Consultants qui nous accompagne dans ce projet qui rendra nos communautés économiquement plus fortes. La firme a fait les rencontres locales, les constats et après une autre série de rencontres en juillet, le rapport final sera déposé cet automne. »

L’organisme provincial aimerait instaurer une structure centrale forte dans chaque communauté mais ce sera aux organismes locaux de décider comment ce projet pourra fonctionner.

Photo (AFO) : Les représentants des organismes participants à la Table du Centre-Sud-Ouest