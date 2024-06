Jean-François Gérard

La French Tech Toronto a sorti le grand jeu. Des centaines de personnes se sont longuement retrouvées, le mardi 28 mai à la Casa Loma, pour le sommet annuel de l’organisation, après le Musée royal de l’Ontario (ROM) l’an dernier. De nombreux membres de l’écosystème numérique torontois, mais aussi des figures habituelles des événements de la communauté francophone étaient présents. Passées les premières gouttes de pluie en tout début de soirée, les 600 participants ont aussi pu profiter des jardins extérieurs et la vue sur la Ville reine en contrebas.

Nicolas Winuk, responsable de la levée de fonds pour l’association, savoure aussi la « montée en gamme » de ces sommets annuels, après le Festival international du film de Toronto, le Musée des beaux-arts de l’Ontario et le ROM et avec de plus en plus de participants. « Cet événement met en avant l’écosystème francophone de Toronto et comment il est intégré à celui du Canada », explique-t-il. Il insiste sur le rôle d’accueil de l’association, pour « accélérer la création d’un réseau », de nouveaux arrivants et d’entrepreneurs.

« Notre rôle est de connecter des entrepreneurs avec des personnes installées, qui ont des connaissances de la ville et de la vie ici, de leur fournir des retours sur leurs projets », détaille-t-il au Métropolitain.

Après les discours inauguraux, deux tables rondes se déroulaient en parallèle. L’une sur le potentiel de l’intelligence artificielle dans l’industrie et l’autre sur la vie privée, également dans le contexte de l’intelligence artificielle.

Passé 20 h, la beauté du lieu, les différents espaces et la douceur de cette soirée printanière incitaient à prolonger le cocktail de réseautage jusque tard dans la nuit. « Le cadre idyllique est à la hauteur des intervenants et de la qualité de leurs interventions », apprécie aux abords du bar extérieur, Sébastien Guidon, salarié de Business France, une agence d’aide aux échanges commerciaux du gouvernement français.

En ouverture, Estelle Chen, présidente de La French Tech Toronto, a comparé son association à « une jeune pousse, qui change d’échelle, puis grossit et grossit ». Elle souligne aussi les « synergies entre la France et le Canada ».

Puis Riva Walia, directrice de la Chambre de commerce France-Canada se félicite aussi de cette existence, qui « accélère la présence de la France en Ontario ». « La French Tech apporte de l’innovation venue de France et avec lesquelles les grandes entreprises d’Amérique du Nord sont prêtes à travailler », précise-t-elle. À la Casa Loma, la French Tech a connecté des Torontois bien au-delà du microcosme des nouvelles technologies.

Photo : Les participants ont pu profiter des jardins illuminés