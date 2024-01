Richard Caumartin

L’ensemble vocal Les Voix du cœur sème la joie et le bonheur depuis déjà 30 ans avec ses concerts en mai et en décembre, et celui de Noël est unique pour un public qui, particulièrement cette année, a besoin de réconfort à l’approche de la période des Fêtes.

C’était le sentiment ressenti lors du spectacle du 9 décembre à l’église du Sacré-Cœur à Toronto alors que plus de 200 personnes sont venues chanter avec les choristes des airs de Noël traditionnels tels que Minuit chrétiens, Il est né le divin enfant, Les Anges dans nos campagnes, Mon beau sapin et, bien entendu, le populaire Petit papa Noël pour les plus petits.

Ce concert de fin d’année est aussi une collecte de fonds au profit de Centres d’accueil Héritage pour venir en aide aux aînés francophones dans le besoin. Des bénévoles de CAH récoltaient les dons à l’entrée de l’église.

Sous la direction musicale de Manon Côté, et accompagnés au piano par Alona Mylanych, la trentaine de choristes ont d’abord donné un avant-goût du spectacle du 30e anniversaire, qui sera présenté les 15 et 16 juin 2024 au théâtre Isabel Bader, en chantant les chansons Les nuits de Montréal, Il y avait un jardin, Les oies sauvages et l’immense succès de Leonard Cohen, Hallelujah, interprété par la soliste Lyne Landry. Cette dernière a ému l’auditoire.

Parmi les faits saillants de cette performance figurent le cahier de chansons remis à chaque personne pour chanter en chœur les airs de Noël avec l’ensemble vocal et l’interprétation en ukrainien de Carol of the Bells par Alona Mylanych.

De plus, une belle surprise attendait les nombreuses familles à s’être déplacées pour le concert.

Vers le milieu du programme, le père Noël a fait son entrée dans l’église avec son gros sac rempli de surprises pour les enfants qui ont tout de suite couru vers lui.

Le célèbre bonhomme leur a tous remis une canne en bonbon. Les jeunes étaient tellement excités que la troupe de choristes a dû prendre une pause de plusieurs minutes afin de permettre à tous les enfants de rencontrer le populaire invité.

Le programme a ensuite repris dans la joie et l’enthousiasme des plus jeunes qui se sont assis près du père Noël pour écouter la suite du concert et chanter avec les choristes Le P’tit Renne au nez rouge, Vive le vent et pour conclure cette prestation remplie d’émotions, Feliz Navidad.

Si le but du concert de Noëlétait de rendre les gens heureux quelques semaines avant le temps des Fêtes, c’est mission accomplie pour Les Voix du cœur. Tous les participants sont repartis heureux de cette chaleureuse expérience musicale.

Joyeuses Fêtes!

Photo : L’ensemble vocal Les Voix du cœur sème la joie et le bonheur depuis déjà 30 ans avec ses concerts.