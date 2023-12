Richard Caumartin

Pour marquer la fin des festivités de son 50e anniversaire, le centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié avait invité samedi dernier ses membres et la communauté à une soirée différente de ce que l’organisme organisait traditionnellement pour le souper des Fêtes.

D’abord, le repas était constitué d’un buffet festif avec de la viande halal et, pour répondre aux divers besoins alimentaires, une option végétarienne était offerte.

Après le repas, le président du Cercle de l’amitié, Rajiv Bissessur, a souhaité la bienvenue aux invités. Il a aussi souligné la présence de la ministre fédérale responsable du portefeuille de la Petite Entreprise et députée de Mississauga-Streetsville, Rechie Valdez, ainsi que Josiane Aboungono représentante de Natalia-kusendova-Bashta, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones.

M. Bissessur a remercié les nombreux bénévoles, les membres de son conseil d’administration et les employés de l’organisme pour le succès des festivités du 50e anniversaire du Cercle de l’Amitié tout au long de l’année.

« Notre regard est maintenant fixé sur l’avenir et sur les surprises que nous réserveront les 50 prochaines années », affirme le président.

Il a ensuite donné la parole à la ministre Valdez. « Alors que nous sommes réunis dans la merveilleuse circonscription de Mississauga-Streestville, je suis remplie d’une immense fierté et d’une grande joie de participer à la célébration d’aujourd’hui. Cinquante ans d’unité, de richesse culturelle et de service à la communauté, ce n’est pas rien. Le dévouement constant du Cercle de l’amitié à la promotion de la culture francophone dans la région de Peel est essentiel à la préservation de notre patrimoine canadien diversifié. C’est toujours un plaisir pour moi de passer du temps avec cette incroyable communauté. Chaque visite et interaction est une expérience d’apprentissage et la chaleur, l’hospitalité et l’esprit de cette communauté ne cesse de m’étonner. Je suis convaincu que les 50 prochaines années seront remplies de réalisations encore plus importantes. »

Puis Mme Aboungono a remis un message encadré du premier ministre Doug Ford au président de l’organisme, et la ministre Valdez a aussi offert un certificat soulignant cet événement.

Côté divertissement, la première partie était assurée par un mini-spectacle d’improvisation du duo Daflo, composé des talentueux Daphney Joseph et Florian François. Grâce à son énergie et son humour contagieux, le duo a entraîné les spectateurs à participer à des scènes d’improvisation loufoques.

Puis, l’auditoire a été plongé dans l’atmosphère enchanteresse de l’île Maurice, transporté par les sons du séga mauricien, cette musique emblématique qui incarne son patrimoine culturel tout en se distinguant grâce à la fusion des mélodies africaines et européennes.

Les convives ont vite envahi la piste de danse aux rythmes de la musique de Kiltir Nou Zil, un groupe rassemblant des membres d’une famille et d’amis d’origine mauricienne basé à Mississauga. Les participants ont découvert une musique entraînante et appris, grâce aux danseuses du groupe, les secrets du séga.

Photo : Le groupe mauricien Kiltir Nou Zil