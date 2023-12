Richard Caumartin

Le jeudi 7 décembre à l’hôtel Gladstone, le Club canadien de Toronto (CCT) a lancé la septième édition des prix RelèveON, un concours qui vise à reconnaître le talent et la réussite des jeunes gens d’affaires francophones, âgés de 40 ans ou moins, vivant et travaillant en Ontario.

C’était du même coup le cocktail des Fêtes pour les membres de l’organisme, dernière activité de 2023, et 130 personnes ont répondu présentes à l’invitation. La présidente du CCT, Geneviève Grenier, a d’abord souhaité la bienvenue aux membres, aux partenaires et aux commanditaires de l’événement.

« Ce soir, nous lançons officiellement la septième édition de RelèveON. C’est un moment particulièrement spécial puisque nous célébrons l’excellence, l’innovation et la contribution exceptionnelle de la relève franco-ontarienne. Cette soirée est l’occasion de célébrer non seulement la contribution de la relève, mais aussi la puissante collaboration et détermination communautaire », a mentionné Mme Grenier.

Son discours a été suivi par celui de Junior Mandoko, président du comité organisateur RelèveON 2024.

« Nous avons plusieurs nouveautés cette année dont un nouveau logo et un site internet pour le concours. Nous avons augmenté considérablement le nombre de membres du jury pour s’assurer qu’il y ait une représentativité encore plus large et inclusive. Enfin, pour la première fois de son histoire, RelèveON remettra une somme de 1000 $ à chaque lauréat, pour un total de 5000 $, grâce à la générosité de notre membre partenaire fondateur, la Caisse Desjardins Ontario », a indiqué M. Mandoko.

Son allocution a été suivie d’un message vidéo envoyé par la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, qui a fait l’éloge des activités du CCT et réitéré l’importance de promouvoir l’excellence des jeunes entrepreneurs franco-ontariens.

Les représentants de RelèveON se rendront à divers endroits de la province pour la promotion du leadership, de l’innovation et les accomplissements de la jeunesse franco-ontarienne. Ils visiteront les villes de London, Sudbury et pour terminer, Ottawa en mars 2024. Le gala des prix RelèveON aura lieu le 6 juin prochain à Toronto.

Pour sa part, le directeur général du CCT et maître de cérémonie, Alexis Maquin, a présenté deux gagnantes de prix RelèveON dans la catégorie jeune professionnelle, soit les lauréates Emily Thorn-Corthay (2018) et Estelle Chen (2022) qui ont tour à tour parlé de l’impact que ce concours a eu sur leur carrière. Le reste de la soirée a permis aux invités de réseauter et lever leur verre sur une année bien remplie pour le Club canadien.

Photo : De gauche à droite : Geneviève Grenier, Emily Thorn-Corthay, Estelle Chen et Alexis Maquin