Richard Caumartin

Le Club Richelieu Toronto (CRT) avait invité la communauté le samedi 9 décembre pour une première dégustation de vins animée par le dégustateur agréé Michel Brochu. La rencontre a eu lieu dans la salle communautaire de Centres d’accueil Héritage. Au programme : atelier sur le vin, dégustation, accords mets-vins et prix de présence.

La présidente du CRT, Diane Saint-Pierre, a accueilli les participants et leur a souhaité la bienvenue avant de présenter l’animateur de cette dégustation.

Michel Brochu est membre Richelieu et d’entrée de jeu, il indique que « le vin est sa passion depuis qu’il a fait un voyage en Italie ». Lorsqu’il a pris sa retraite, il a suivi une formation de dégustation de vins pour acquérir la méthodologie et le vocabulaire qui s’y attache, identifier les facteurs de qualité, d’évolution et de typicité d’un vin pour définir son style, et reconnaître les principaux défauts d’un vin.

L’animateur de l’atelier a d’abord fait une comparaison avec la pomme en montrant sur écran différentes variétés de ce fruit. Il a demandé à l’auditoire laquelle de celles présentées était la plus surette. D’emblée, l’auditoire s’est prêté au jeu en répondant rapidement avec le bon choix et c’est alors que M. Brochu a rétorqué : « Si vous connaissez la différence entre une pomme et une autre, vous avez tous les outils nécessaires pour être dégustateur ».

Sur les tables, il avait placé comme napperons des fiches de dégustation avec de l’espace pour y déposer quatre verres de vin et offrir une mini-formation qui permettrait aux participants de reconnaître les particularités des vins qu’ils allaient goûter. Il est question ici de la couleur du vin, son corps et son acidité, du taux de sucre et du tanin, du taux d’alcool, de son arôme et de son goût. Il a commencé par un vin cava mousseux, un vin d’Espagne catégorie brut nature.

M. Brochu a expliqué le but de la dégustation dont l’élément essentiel est de recueillir de l’information à propos du vin afin de donner un portrait juste pour guider l’acheteur. « L’empreinte du vin est particulière et le dégustateur expérimenté peut reconnaître le cépage et parfois le producteur », explique-t-il.

Il a ensuite décortiqué les robes du vin (couleur et texture), puis abordé les arômes propres au cépage c’est-à-dire un choix entre fruité, floral, balsamique, empyreumatique (qui sent la réglisse ou la fumée), minéral, épicé (poivre) et animal (cuir). Les questions ont alors fusé de la salle pour comprendre le langage du vin et comparer certaines expériences vécues des participants.

Pour accompagner cette dégustation, des tranches de pain baguette avec différents fromages, du pâté de foie et des fruits ont été offerts. Bref, une belle rencontre qui a permis à tout un chacun d’en apprendre davantage sur les produits vinicoles.

Photo : Michel Brochu, dégustateur agréé