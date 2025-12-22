Richard Caumartin

Le concert du temps des Fêtes de l’ensemble Les voix du cœur à l’église du Sacré-Cœur, au profit des Centres d’accueil Héritage pour venir en aide aux aînés francophones dans le besoin, est devenu une tradition et un événement phare qui installe l’atmosphère de Noël dans le cœur et l’esprit des familles francophones et surtout, des aînés nombreux à y participer.

Le samedi 13 décembre, l’église était une fois de plus remplie de francophones de tous âges pour écouter les plus beaux airs de Noël interprétés avec amour par la trentaine de choristes. Pour une deuxième année consécutive, la formation musicale était accompagnée, pour deux chansons, des élèves du grand chœur du Programme spécialisé en arts de Toronto de l’école Saint-Frère-André.

Sous la direction musicale de Manon Côté, accompagnée au piano par Alona Mylanych, l’ensemble vocal a chanté quelques chansons qu’il interprétera en mai 2026 pour sa prestation printanière. Puis, les airs du temps des Fêtes se sont enchaînés avec Noël des enfants du monde, Jingle Bell Rock, Au royaume du bonhomme hiver, Douce nuit, Vive le vent et Minuit chrétiens, etc.

Ce concert est aussi un élan du cœur de la troupe qui rassemble la communauté pour le mieux-être des aînés francophones. Le coût des loyers très élevé et de la nourriture continuent d’inquiéter les personnes âgées de Toronto. Elles sont souvent démunies et ont besoin d’aide, particulièrement au cours de la période des Fêtes. C’est pendant ces moments difficiles que l’organisme Centres d’accueil Héritage identifie les aînés francophones dans le besoin.

Le Partage de Noël permet à l’équipe des CAH de financer, totalement ou en partie, les frais d’accès aux programmes et services. L’ensemble Les voix du cœur le font généreusement depuis une vingtaine d’années déjà. « Nous sommes heureux d’offrir ce concert-bénéfice de Noël au profit des Centres d’accueil Héritage, indiquait la choriste Catherine Audet à l’auditoire. Vos dons aideront à venir en aide aux aînés francophones dans le besoin. »

À la fin du spectacle, la troupe a invité les enfants à se joindre à elle pour chanter Le p’tit renne au nez rouge et Feliz Navidad. Puis, des bruits de clochettes venus de l’arrière de l’église se sont fait entendre et soudainement, le père Noël est entré avec son sac, semant l’émerveillement des enfants qui l’ont accueilli dans l’allée centrale. Le joyeux bonhomme, accompagné de ses lutins, leur avait apporté des cannes de bonbon.

La période des Fêtes est bel et bien entamée pour la communauté francophone de Toronto. Quant à l’ensemble vocal Les voix du cœur, il donne rendez-vous à son public les 23 et 24 mai 2026 pour son spectacle « Rythmes en folie » qui sera présenté au théâtre Jane Mallett. Joyeuses Fêtes!

Photo (Crédit : Richard Caumartin) : L’ensemble vocal Les voix du coeur