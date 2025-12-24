Richard Caumartin

L’organisme Impact ON invitait ses membres et le public a son cocktail de fin d’année, le 10 décembre, au Centre de l’innovation sociale à Toronto. Ce rassemblement était prétexte à souligner les réussites de l’organisme au cours de la dernière année, faire du réseautage, remettre les Prix d’excellence collective Desjardins et rencontrer le directeur général d’Impact ON, Félix Corriveau.

D’ailleurs, ce dernier s’est adressé à l’auditoire en début de soirée. « Merci d’être ici pour célébrer les succès de notre organisme en 2025. Résilience, abnégation, courage et détermination, ce sont les mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à votre action sur le terrain. L’année qui s’achève a marqué notre rôle et notre empreinte sur le terrain n’a jamais été aussi forte. Nous avons aidé à briser l’isolement de nos aînés avec le lancement du programme Élan Franco Sénior. Nous avons favorisé le développement du leadership et des qualités entrepreneuriales de jeunes avec le programme Fais croître ton impact.

« On a permis à un grand nombre de gens de prendre en main leurs finances et à une foule de jeunes d’avoir une première vraie expérience professionnelle. Dans quelques semaines, vous verrez apparaître en ligne une toute nouvelle plateforme qui aidera les entrepreneurs dans leur parcours d’entreprise », déclare M. Corriveau en remerciant son équipe pour le travail accompli.

Puis, Martine Nolin-Simard de Desjardins Ontario et membre du conseil d’administration d’Impact ON, a présenté les récipiendaires des Prix d’excellence collective Desjardins.

« Les candidatures reçues montrent à quel point les coopératives, les entreprises sociales et les personnes engagées de notre province font preuve de créativité, de rigueur et d’un profond sens de la communauté. On ressort de ce processus avec une admiration renouvelée pour celles et ceux qui, souvent dans l’ombre, créent un impact réel et durable.

« Avec Impact ON, nous partageons la conviction qu’une économie plus inclusive et résiliente passe par des modèles collectifs ancrés localement. Impact ON contribue à structurer cet écosystème, à accompagner les organismes et à faire rayonner des initiatives qui transforment le quotidien de nos communautés », explique la représentante de Desjardins Ontario avant d’annoncer le nom des gagnants.

Le premier Prix pour l’excellence collective individuelle, qui reconnaît la contribution exceptionnelle d’une personne dans sa coopérative, son entreprise sociale ou sa communauté. La récipiendaire est la présidente-fondatrice de Mosaïque Interculturelle qui s’engage depuis sept ans dans la promotion des auteurs, des arts et cultures afro-canadiens en Ontario. Avec une petite équipe et des ressources limitées, Nicole Baptiste a créé, structuré et fait grandir des initiatives majeures, notamment le plus grand Salon du livre afro-canadien de la province devenu un rendez-vous incontournable pour les créateurs et le public, et un Salon des arts afro-canadiens aujourd’hui en plein essor à Ottawa. Mme Baptiste n’a pu se rendre à cause de la température et c’est l’auteur Gabriel Osson de Toronto qui a accepté le prix en son nom.

Le Prix Alphonse Desjardins, qui honore l’héritage d’une personne ayant contribué par ses actions au rayonnement et à l’épanouissement des idéaux coopératifs et d’entrepreneuriat social en Ontario. Il rend hommage à une œuvre continue et majeure, et ainsi permettre la reconnaissance de vies entières dévouées au monde coopératif. Le Prix sera remis à titre posthume à la famille de Bernard Grandmaître, qui a consacré sa vie au service de la communauté francophone de l’Ontario.

Le Prix d’excellence collective institutionnel, qui célèbre le leadership, l’engagement et l’impact durable d’une organisation au sein de sa communauté, a été remis à CHOQ-FM. Depuis une trentaine d’années, l’organisme mobilise bénévoles et professionnels autour d’une mission et transforme la vie culturelle et sociale de la communauté torontoise avec des ressources limitées. « Il incarne la résilience, la créativité et l’esprit de collaboration qui sont au cœur de notre mouvement », conclut Martine Nolin-Simard.

Photo (Crédit : Richard Caumartin) : L’auditoire était formé de gens d’affaires, de représentants d’organismes francophones et d’employés d’Impac ON.