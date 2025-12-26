Christiane Beaupré

À l’occasion de son 30e anniversaire, le Centre d’orientation de prévention des agressions (COPA National) a lancé, vient de lancer en décembre, un nouveau bulletin d’information intitulé Clé de voûte. Cette publication trimestrielle vise à mieux faire connaître les actions, les projets et les orientations de l’organisme auprès de ses membres, partenaires et bailleurs de fonds.

Ce nouveau bulletin s’inscrit dans la planification stratégique 2023-2028 du COPA National, structurée autour de quatre axes : bâtir, consolider, innover et influencer. Diffusé en version imprimée et électronique, notamment sur le site web de l’organisme, Clé de voûte se veut un outil de lien et de mobilisation au sein du réseau.

Le choix de ce nom revêt une signification particulière. À l’image de la clé de voûte en architecture, l’organisme souhaite renforcer la solidité de son réseau de partenaires. « Avec Clé de voûte, nous voulons asseoir la crédibilité du COPA National en matière de prévention des agressions et faciliter les échanges avec nos membres », peut-on lire dans cette première édition. Le bulletin permettra également de diffuser plus régulièrement les projets, les activités et les données récentes sur la violence faite aux enfants, un phénomène qui demeure très préoccupant.

Sur le terrain, le COPA National a multiplié les initiatives au cours des derniers mois. L’organisme s’est rendu à Winnipeg, en juin, afin d’offrir des formations à des employées de Pluri-elles (Manitoba) Inc., puis de nouveau à l’automne pour accompagner la mise en œuvre d’ateliers destinés aux élèves, aux parents et au personnel scolaire. Une autre formation s’est tenue à Edmonton en novembre, en collaboration avec la Coalition des femmes de l’Alberta, réunissant une vingtaine de jeunes provenant de divers milieux. Ces nouvelles animatrices et animateurs pourront à leur tour offrir les ateliers dans leur communauté. Ces initiatives ont été rendues possibles grâce à l’appui du gouvernement du Canada.

Plusieurs programmes de prévention sont également en cours depuis le début de l’exercice financier, dont Courage 7/8, Notre pouvoir dans l’adversité et Communiqu’Action en Ontario, ainsi que Le Respect en Action au Manitoba et Championnes et champions en relations saines en Alberta. S’ajoutent à cela les activités liées à la coordination provinciale des travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles, notamment le perfectionnement professionnel, les rencontres régionales et l’engagement du COPA National au sein de différentes tables nationales, avec l’appui d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

L’organisme poursuit par ailleurs ses efforts d’innovation. L’arrivée récente d’une nouvelle coordonnatrice nationale en prévention des agressions permettra d’élargir le réseau d’organismes partenaires. Une formation destinée aux superviseures et superviseurs a également été développée afin d’harmoniser les pratiques. De plus, une vaste enquête menée auprès des travailleuses et travailleurs en établissement en Ontario a permis de mieux cerner leurs besoins; le rapport final sera dévoilé au début de la prochaine année.

Sur le plan de l’influence, le COPA National a présenté une demande d’adhésion à la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, ce qui lui permettrait de participer pleinement aux décisions stratégiques nationales. L’organisme bénéficie aussi d’une visibilité médiatique croissante dans plusieurs provinces.

Avec Clé de voûte, le COPA National se dote ainsi d’un nouvel outil pour renforcer ses liens avec ses partenaires et poursuivre sa mission de prévention des agressions, de la violence et de l’intimidation auprès des enfants, partout au pays.