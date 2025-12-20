Christiane Beaupré

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a reçu le 10 décembre la Légion d’honneur de la République française, remise par l’ambassadeur Michel Miraillet lors d’une cérémonie tenue à l’Ambassade de France à Ottawa. Il s’agit de la plus haute distinction française, créée en 1804 par Napoléon Bonaparte pour reconnaître des mérites civils ou militaires jugés exceptionnels.

Attribuée également à des personnalités étrangères, la Légion d’honneur souligne l’apport de celles et ceux qui contribuent au rayonnement de la France ou soutiennent les causes qu’elle défend, allant des droits humains à la francophonie. Dans le cas de Mme Dumont, la distinction vient consacrer des décennies d’engagement envers la vitalité du fait français en Ontario et le renforcement des relations culturelles, éducatives et sociales entre la France et le Canada.

« C’est un immense honneur et une grande joie pour moi de rendre aujourd’hui hommage à une ambassadrice inépuisable de la francophonie en Ontario et au Canada, une pédagogue dans l’âme et une grande amie de la France », a déclaré l’ambassadeur Miraillet en soulignant la portée de son parcours.

Visiblement émue, Mme Dumont a rappelé que cette reconnaissance « va bien au-delà de [son] parcours personnel ». « Elle célèbre un engagement collectif, des valeurs partagées, et surtout, les liens indéfectibles qui unissent nos deux pays. Cet insigne me rappelle la responsabilité qui m’incombe : celle de continuer à œuvrer pour le rayonnement de la francophonie et pour le renforcement des ponts entre nos communautés », a-t-elle affirmé.

La cérémonie a réuni plusieurs dignitaires ainsi que des membres de la communauté francophone ontarienne venus saluer le rôle de la lieutenante-gouverneure dans la promotion d’une francophonie plurielle et inclusive.

La Légion d’honneur s’ajoute à une liste déjà bien fournie de distinctions reçues par Mme Dumont au fil des ans : Membre de l’Ordre d’Ottawa (2017), Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques (2018), Chevalière de l’Ordre de la Pléiade (2021), Membre de l’Ordre de l’Ontario (2023), Dame de justice de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (2024), ainsi que la médaille du couronnement du roi Charles III (2024).

Photo (ambassade de France) : Édith Dumont et Bertrand Pous