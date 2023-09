Récemment, le député provincial de Scarborough-Agincourt, Aris Babikian, a rencontré l’équipe de l’Association marocaine de Toronto (AMDT) pour célébrer la subvention de 70 000 $ reçue du Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium.

Cette subvention a été utilisée pour adapter et repenser la prestation des programmes et services afin de répondre aux besoins de la communauté marocaine, des employés et des bénévoles.

« La préservation de la culture et du patrimoine est un enjeu important dans un pays multiculturel comme le Canada. C’est pourquoi je suis très heureux que l’AMDT ait reçu ce financement essentiel pour continuer à offrir des programmes et services critiques », a déclaré le député.

L’Association a également utilisé cet argent pour répondre aux besoins changeants de l’organisme, de ses programmes et services, ainsi que pour s’adapter aux nouvelles méthodes de travail. Des investissements ont été réalisés pour acheter de l’équipement et rénover les locaux afin de répondre à l’évolution des technologies en matière de santé et sécurité, ainsi que des exigences de prestation de services.

« Grâce à cette subvention, notre association a pu mettre en œuvre des mesures significatives pour renforcer la résilience de notre communauté, a déclaré la présidente de l’AMDT, Narjiss Lazrak. Nous avons organisé des ateliers sur des sujets essentiels tels que la cybersécurité, la santé mentale et la résilience individuelle, visant à soutenir nos membres tout au long de l’année. »

L’AMDT organisera des événements et des ateliers ciblés tout au long de l’année pour continuer à soutenir ses membres. Les dates et les lieux de ces activités seront communiqués par le biais du site web de l’Association : www.amdt.ca.

Source : Association marocaine de Toronto

Photo : Les membres de l’AMDT et le député Aris Babikian (2e de droite)