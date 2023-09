Quartier d’affaires, une initiative de la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario (FGA), a annoncé le 1er septembre sa transition avec une nouvelle focalisation sur les entreprises francophones opérant sur le marché entreprise-à-entreprise (B2B) à travers l’Ontario et le Canada. Grâce à son partenariat avec B2BeeMatch.com, Quartier d’affaires s’engage maintenant à offrir un soutien aux entreprises pour améliorer les relations commerciales entre sociétés.

Cette réorientation stratégique marque un renforcement de l’engagement de la FGA envers les entreprises francophones. En tant qu’acteurs de soutien aux entreprises, B2BeeMatch et Quartier d’affaires pourront mettre en avant les entreprises franco-ontariennes et franco-canadiennes opérant sur le marché B2B, afin de favoriser leur croissance et leurs collaborations avec les autres acteurs de la francophonie économique.

En tant que plateforme spécialisée dans le réseautage d’affaires, Quartier d’affaires s’est toujours efforcé de créer des opportunités de croissance pour les entreprises francophones. Ce renforcement en faveur du marché B2B démontre l’engagement continu de Quartier d’affaires à répondre aux besoins spécifiques de cette communauté.

De son côté, B2BeeMatch apporte une expertise approfondie dans la mise en relation des entreprises B2B, et sa collaboration étroite avec la FGA renforce cette capacité. Ensemble, les deux partenaires visent à faciliter des partenariats stratégiques, des alliances commerciales et le partage de connaissances au sein du réseau des entreprises francophones B2B via Quartier d’affaires.

« En tant que femme d’affaires franco-ontarienne basée à Toronto, la collaboration continue entre la FGA et B2BeeMatch renforcera les entreprises de l’Ontario et du Canada francophone, confirme KC Goundiam, fondatrice de B2BeeMatch, Red Dot Digital, et Tech Canada Advocates. Cela leur permettra non seulement de proposer leurs services à l’échelle nationale, mais également au sein du monde francophone et à l’international. Avec plus de 85 pays et 160 secteurs d’activité présents sur la plateforme B2BeeMatch, cette collaboration offre une opportunité unique d’ouvrir de nouveaux marchés et de créer des opportunités pour les entreprises. »

« Nous sommes ravis de renforcer cette nouvelle orientation pour la plateforme Quartier d’affaires. Le marché B2B est la composante fonctionnant le mieux auprès de nos utilisateurs depuis la création du site. Nous souhaitons désormais mettre un accent particulier sur son développement et sa croissance. Quartier d’affaires deviendra ainsi l’un des piliers de la croissance du commerce entre entreprises francophones dans la province et au pays. L’avenir nous paraît très prometteur », déclare Richard Kempler, directeur général de la FGA.

Cette réorientation est conçue pour offrir aux entreprises francophones B2B un accès à des connexions, des ressources et des opportunités qui favorisent l’expansion commerciale entre entreprises. La FGA et B2BeeMatch invitent ainsi toutes les entreprises, les entrepreneurs et les professionnels du secteur à rejoindre cette initiative et à jouer un rôle actif dans la consolidation de ce nouveau réseau commercial.

