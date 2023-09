Pour la saison 2023-2024, TFO dévoile au grand public pas moins de 13 séries francos originales faisant partie intégrante d’une programmation qui reflète la diversité des communautés francophones en situation minoritaire et plaira aux francophones et aux francophiles.

La programmation de rentrée de TFO sera disponible dès le 7 septembre sur les ondes de TFO et sur une plateforme d’écoute optimisée sur TFO.org.

TFO continue à jouer un rôle essentiel dans la représentation et la mise en valeur de la communauté franco-canadienne en proposant une gamme variée de séries et de productions originales. La chaîne demeure une source d’expérience divertissante et éducative pour les francophones de tous les âges.

Des contenus éducatifs et culturels produits par et pour les francophones, TFO donne rendez-vous aux plus petits au Camp Kazoo, une nouvelle série prônant l’inclusion et l’apprentissage au cœur de la nature avec des animaux qui vivent ensemble en harmonie. Les petits retrouveront Luna, Bric et Poulpi pour une deuxième saison de la série animée alors que ces gardes forestiers se lancent dans des aventures extraordinaires pour aider la communauté.

Dans Le Refuge d’Audrey, une série animée qui prend place dans un refuge pour espèces en voie de disparition, Audrey compte bien prouver que les humains et les animaux peuvent vivre ensemble en harmonie.

Les plus vieux pourront se régaler avec la deuxième saison de Petites bouchées du monde, une exploration gastronomique des coutumes de table et d’ingrédients exotiques menée par Liliane et Baptiste. Ensuite, les enfants découvriront de nouvelles communautés du Nord de l’Ontario en suivant l’artiste graffiti Mique Michelle dans #Couleurs du Nord.

Dans Galapagos X, des jeunes du futur se retrouvent dans le présent afin d’aider à sauver la planète des changements climatiques. Enfin, dans la série animée La Brigade, les enfants suivront Sara et ses amis de l’école secondaire Louis-Riel à Winnipeg dans leurs efforts d’affirmation de leurs droits inspirés par leur héritage franco-métis.

Pour les ados, Mehdi Cayenne récidive avec une autre saison éclatée de Zik, tandis que Simon Cousineau et le psychologue Daniel Nadon célébreront les échecs, briseront les mythes entourant la perfection et réduiront le jugement face aux faux pas dans Échec et moi.

Cet hiver, Léa Olivier est de retour sur les ondes de TFO avec de nouvelles réalités dans La vie compliquée de Léa Olivier. De plus, Frédérick De Grandpré continuera d’aborder la philo avec les jeunes dans PhiloPhilo.

Des documentaires transformateurs

Découvrez sur TFO les saisons 2 et 3 de 180, une série qui présente les transformations inspirantes de gens qui ont osé se redéfinir. Dans Micro et boussole, suivez la journaliste Inès Rebei alors qu’elle visite des communautés du Nord de l’Ontario. Découvrez des endroits étonnants, des activités remarquables et plongez dans la splendeur sauvage et la culture régionale.

Du cinéma d’exception

Les cinéphiles seront comblés avec une sélection de films classiques, contemporains et d’auteur. Les vendredis soir en septembre, découvrez une sélection de films présentés au TIFF. Les 9 et 10 septembre, retrouvez deux chefs-d’œuvre d’Orson Welles tandis que des films de Michelangelo Antonioni seront présentés les 16 et 17 septembre.

En octobre, Mois de l’histoire des femmes, la programmation mettra en avant des films réalisés par des femmes les samedis et dimanches soir. Chaque lundi d’octobre, retrouvez un film de Catherine Deneuve. Cette sélection est complétée par une liste de films récompensés, de comédies et de documentaires captivants.

Programmation spéciale

Pour souligner le Jour des Franco-Ontariens Alias Marie-Soleil, une production originale TFO signée Kannon Films, sera diffusée le 25 septembre. Ce documentaire met en lumière la carrière de Suzanne Pinel, artiste et militante pour les droits des minorités francophones hors Québec, célébrant ainsi la diversité culturelle et linguistique du Canada. Des artistes francophones vous en mettront plein la vue dans le cadre de l’émission spéciale Le lendemain de veille

Retrouvez les Rats d’Swompe, Mélissa Ouimet, Céleste Lévis, LeFLOFRANCO, Geneviève et Alain et d’autres invités dans un bon vieux party de cuisine animé par Evelyne Roy-Molgat

Cette nouvelle programmation, diversifiée et audacieuse, continue de promouvoir l’unité à travers les différences culturelles, les origines et les accents, tout en offrant une expérience riche en éducation, culture et divertissement pour la communauté francophone.

Source : TFO