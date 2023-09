Rentrée scolaire 2023-2024 au Csc MonAvenir

C’est dans l’enthousiasme et la bienveillance que le personnel du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir a ouvert toutes grandes ses portes pour accueillir les élèves le mardi 5 septembre.

En cette première rentrée en tant que directrice de l’éducation, Nicole Mollot était présente à l’école secondaire Sainte-Trinité à Oakville pour inaugurer l’agrandissement de l’école. C’est dans le tout dernier espace 21e qu’elle a rencontré des élèves de 12e année et leur a souhaité une bonne rentrée scolaire.

En effet, les 61 écoles du Csc MonAvenir sont maintenant toutes dotées d’un espace 21e conçu pour favoriser le développement des compétences globales grâce à un aménagement, un mobilier et des outils techno-pédagogiques dernier cri.

« L’ensemble du personnel se réjouit d’accueillir les élèves aujourd’hui et j’étais ravie de voir les élèves de l’école Sainte-Trinité découvrir les nouveaux locaux du 2e étage ce matin, a indiqué Mme Mollot. Je remercie les équipes qui ont travaillé à ce projet d’agrandissement ainsi qu’aux nombreux autres projets de réfection qui améliorent nos installations scolaires et je remercie les élèves et le personnel de leur patience tout au long des travaux. »

Pour souligner les 25 ans d’existence du Csc MonAvenir, la directrice de l’éducation visitera 25 écoles au cours des prochaines semaines pour rencontrer les membres du personnel et les élèves.

Un thème pastoral inspirant

Le thème pastoral 2023-2024 À plusieurs, nous sommes un pour aimer s’inscrit dans la volonté de continuer de célébrer notre unité et notre diversité tout en approfondissant notre appel à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés.

Aux jeunes rassemblés à Lisbonne pour les Journées mondiales de la Jeunesse, le pape François a dit : « Dieu nous a faits par amour et nous a faits pour aimer ».

Il a expliqué que nous sommes appelés tels que nous sommes, avec nos limites, nos problèmes, notre joie et notre désir d’être meilleurs. Il n’y a rien qui puisse nous détourner de notre vocation d’accueillir et d’aimer notre prochain avec ses talents, ses qualités comme ses aptitudes, mais aussi avec ses blessures, ses failles. C’est ce que nous approfondirons avec le thème pastoral À plusieurs, nous sommes un pour aimer. »

Plan stratégique Horizon 2027

Le Csc MonAvenir entame la deuxième année de mise en œuvre du plan stratégique Horizon 2027 dont voici les trois axes : École catholique de langue française bienveillante et équitable; Pédagogie innovante, engageante et authentique et Organisation agile.

« Nous sommes honorés que de nombreux parents du centre-sud de l’Ontario aient accordé leur confiance à nos équipes-écoles réputées pour leur excellence. Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre réseau de 61 écoles de plus en plus de familles qui font le choix d’une éducation catholique de langue française pour leur enfant et nous travaillons fort afin d’agrandir encore davantage ce réseau pour répondre aux besoins croissants. Nos équipes pédagogiques et administratives sont compétentes et passionnées. Soyez convaincus que vos enfants sont entre bonnes mains », a déclaré Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir.

Source et photo (Csc MonAvenir) : La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, a rencontré les élèves à leur arrivée à l’école secondaire Sainte-Trinité à Oakville, accompagnée du conseiller scolaire Dominique Janssens.