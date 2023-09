C’était jour de rentrée le 5 septembre pour les quelque 13 200 élèves du Conseil scolaire Viamonde. La plupart étaient ravis de retrouver leurs camarades. Cependant, pour plus de 1300 jeunes, c’était aussi une première rentrée scolaire dans une école du Conseil, la grande majorité débutant leur parcours scolaire à la maternelle.

« Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les membres de la grande famille Viamonde, les nouveaux comme les anciens. Nous promettons une expérience de première classe renouvelée, focalisée sur la réussite et le bien-être de chaque élève », a indiqué le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière.

Parmi les grands moments de la journée : l’École secondaire Michelle-O’Bonsawin, dans la région est de Toronto, accueillait ses 178 premiers élèves, de la 7e à la 9e année. La rentrée s’est effectuée en présence d’une partie de l’équipe administrative du Conseil, de l’équipe de direction de l’école et de la juge Michelle O’Bonsawin, qui s’est adressée aux élèves par vidéo. Mme O’Bonsawin a promis de venir les rencontrer ainsi que le personnel à la fin du mois d’octobre.

Une école revitalisée

L’école, construite en 1972 et acquise par le Conseil en 2020, a été complètement revitalisée pour en faire un établissement Viamonde répondant aux réalités d’aujourd’hui et aux besoins de la clientèle actuelle et future.

« Les plans ont été développés de sorte à permettre la mise en place de pratiques pédagogiques à fort impact, une programmation parascolaire concurrentielle et un carrefour francophone pour ses communautés, qui pourront y tenir des activités par le biais de notre programme de location d’espaces par la communauté. Nous sommes très fiers de ce projet et nous avons hâte de laisser la communauté scolaire découvrir cette nouvelle école », a renchéri Michel Laverdière.

Contrairement à son apparence antérieure, l’école a maintenant un cachet moderne et propice aux apprentissages et au travail, grâce à ses grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, son étincelant gymnase double, ses salles de classe fonctionnelles et bien équipées, puis ses deux terrasses sur le toit, permettant la pratique de sport ou la détente.

Même si les occupants ont commencé à s’approprier les lieux du 24, avenue Mountjoy, l’ouverture officielle de la nouvelle école Michelle-O’Bonsawin aura lieu au printemps 2024.

Source et photo (Conseil Scolaire Viamonde): Nouvelle école Michelle-O’Bonsawin