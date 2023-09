Dans le cadre de sa rentrée, le Collège Boréal accueille aux quatre coins de l’Ontario quelque 1600 étudiants provenant principalement du Canada mais aussi de 28 autres pays à travers le monde. Inscrites aux campus de Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Timmins, Toronto, Sudbury, Windsor et au Collège Boréal à Ottawa, ces personnes profiteront durant leurs études d’une expérience personnalisée et unique en matière de formation postsecondaire, d’apprentissage, de vie collégiale et bien plus.

Entre 2022 et 2023, le nombre des demandes d’admission aux programmes postsecondaires de Boréal a bondi de 48 %, passant de 2902 à 4282 (données préliminaires par individu). Portée en partie par les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, cette hausse marquante est également due à l’engouement des cohortes canadiennes dont l’effectif était, l’an dernier, le seul à la hausse parmi les 24 collèges de l’Ontario et qui, cette année, augmente à nouveau d’environ 10 %. En date d’aujourd’hui, les inscriptions globales aux programmes postsecondaires du Collège Boréal sont en augmentation de 19 %.

Nouvelles installations

Après 11 années d’une croissance soutenue depuis l’ouverture de ses locaux au 1, rue Yonge, le Collège Boréal à Toronto franchit une nouvelle étape grâce à son premier campus ayant pignon sur rue dans la Ville reine et situé au 60 Distillery Lane, au coeur du quartier historique de La Distillerie. D’une superficie de 4500 mètres carrés répartis sur quatre étages, le campus offre des espaces modernes et lumineux, à la fine pointe de la technologie, ainsi qu’un incubateur d’entreprises rendu possible grâce à un don majeur de 500 000 $ octroyé par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins.

De nouvelles installations sont également à noter dans le Nord de la province puisque le campus de Nipissing Ouest fait peau neuve grâce à un vaste projet de rénovation qui inclut l’ensemble de ses salles de classes, laboratoires et espaces communs. Ce projet permet également de regrouper sous un même toit les programmes de formation offerts par Boréal et ses services d’Options Emploi.

À noter que le campus de Kapuskasing et le site de London ont respectivement connu un projet de rénovation majeur et un déménagement dans de nouveaux locaux leur permettant de répondre encore mieux aux besoins de leurs diverses clientèles étudiantes et de la communauté.

Partenariats

Les partenariats développés par le Collège Boréal partout dans la province, et une offre élargie de services allant de l’employabilité aux services d’immigration et d’établissement, offrent des possibilités accrues pour les personnes se prévalant des programmes de formation de Boréal et du guichet unique que représente plus que jamais l’établissement.

Aux possibilités de stages et de collaborations communautaires dont bénéficient ses étudiants s’ajoutent ainsi des ouvertures vers des cours de langues et autres certifications additionnelles que le Collège met à la disposition des personnes francophones et francophiles nouvellement arrivées au Canada.

« D’année en année, le Collège Boréal doit sa réussite au sens de l’innovation et à l’engagement qu’incarnent les membres de son personnel. Leur dévouement porte les valeurs d’intégrité, de respect et d’excellence qui font la renommée de notre établissement pour que rayonnent les communautés francophones de l’Ontario et que s’épanouissent nos étudiants à qui je souhaite une excellente rentrée 2023 », déclare le président du Collège, Daniel Giroux.

Source : Collège Boréal

Photo : Entre 2022 et 2023, le nombre des demandes d’admission aux programmes postsecondaires de Boréal a bondi de 48 %.