Richard Caumartin

C’était soir de retrouvailles et de découvertes pour les membres du Club canadien de Toronto (CCT) le 30 août dernier alors que l’organisme proposait le lancement de sa nouvelle saison au Broadview House Hotel. Cet événement était aussi une occasion de rencontrer le nouveau directeur général de l’organisme, Alexis Maquin.

D’entrée de jeu, la présidente du Club, Geneviève Grenier, a souhaité la bienvenue aux nombreux invités et partenaires au lancement de cette 38e saison de l’organisme.

« Je tiens d’abord à remercier un commanditaire exceptionnel, le Collège Boréal. Son soutien indéfectible tout au long de l’année a été un des moteurs de notre succès. Les employés ont généreusement contribué à toutes nos activités. La présence de Daniel Giroux, son président avec nous aujourd’hui, témoigne de son engagement profond. »

M. Giroux s’est ensuite adressé à l’auditoire en soulignant qu’il s’agit d’une rentrée spéciale pour le campus du Collège Boréal à Toronto avec l’ouverture du nouveau site dans le Quartier de La Distillerie. Le lancement officiel se fera en octobre et une première activité aura lieu le 11 septembre intitulée « En route vers un brillant avenir – entre les possibilités et les défis pour une jeune génération » présenté par Desjardins.

« Un après-midi inspirant où un panel d’experts discutera de l’état actuel de la jeunesse canadienne, sous la loupe de l’entrepreneuriat », indique Daniel Giroux. Il a également annoncé qu’en septembre 2024, un premier baccalauréat en sciences infirmières en français sera offert au campus de Toronto et a conclu en présentant la nouvelle vice-présidente du Centre-Sud-Ouest de Boréal, Carole Nkoa. Cette dernière succède à Lise Béland qui a pris sa retraite récemment.

Nouveau logo

Puis, la présidente du Club canadien a dévoilé un nouveau logo qui représente la volonté du conseil d’administration de relever de nouveaux défis, vers « de nouveaux horizons ».

En entrevue avec Le Métropolitain, Alexis Maquin, directeur général du CCT depuis le 1er juillet, élabore sur les nouveautés à venir.

« Parmi les nouveautés, il y aura le format de nos dîners-conférences, dit-il. Nous n’aurons plus de déjeuner mais un cocktail-conférence à compter du 21 septembre avec une rencontre sous format question-réponse précédée d’une période de réseautage qui permettra à nos adhérents qui le demandaient de profiter d’une période de réseautage plus importante et de rencontrer à la fois les intervenants du panel mais aussi les participants, pour augmenter leur visibilité et avoir de nouvelles opportunités. » Donc, les nouveaux rendez-vous dureront environ trois heures au lieu de 90 minutes.

Et quelle est l’idée derrière le nouveau logo ? « Nous voulions rafraîchir l’entité visuelle du Club et aussi bien montrer l’idée de réseautage. L’objectif du CCT aujourd’hui, c’est de donner la tribune à nos membres. Ce sont eux qui font le Club et nous devons leur rendre. Nous les mettons donc au cœur du logo. C’est pour cela que les différentes bulles de conversation sont à l’intérieur du « C ». C’est comme leur dire « Venez chez nous, vous êtes vraiment au centre de notre intérêt ».

De nouveaux partenaires sont en discussion avec l’organisme pour se joindre à la programmation 2023-2024. Le Collège Boréal et le Collège universitaire Glendon (Université York) ont déjà confirmé leur participation. Il y aura de nouveaux endroits retenus pour les cocktails-conférences, dont le campus du Collège Boréal, l’Université de l’Ontario français et le Manoir Glendon.

Le premier rendez-vous aura lieu à l’Aperture Room (au 340, rue Yonge) le 21 septembre à 17 h 30. Les panélistes seront Solenne Marchal Lafeytaud et Marc Dicko de L’Oréal Canada, de même que François Labrie (président de Al Outcome) et Christine Edith Dikonguè, fondatrice de Akwaa Consulting Agency. Le thème abordé sera « l’impact de l’innovation technologique sur l’entreprise et son environnement ».

Photo : Le réseautage, comme au Broadview House Hotel, prendra davantage de place lors des activités du CCT en 2023-24.