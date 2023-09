Stratège chevronnée comptant plus de 15 ans d’expérience en communication et développement de marchés, Carole Nkoa apporte un savoir-faire unique en gestion et stratégie de positionnement afin d’ancrer et d’élargir le leadership de Boréal dans le Centre-Sud-Ouest (CSO).

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Carole Nkoa au poste de vice-présidente dans le CSO, spécialement à l’heure où le Collège Boréal connaît une forte croissance de ses programmes et services dans cette région. Au-delà de notre nouveau campus de Toronto qui ouvrira, à la rentrée, ses portes dans le quartier historique de La Distillerie, ce sont tous les francophones du CSO qui bénéficieront de l’expérience et de l’énergie que Carole déploie depuis de nombreuses années, au bénéfice de notre communauté », a déclaré Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Titulaire d’une maîtrise en communication publique de l’Université Laval et d’un mini-MBA de l’Institut des cadres de McGill, Mme Nkoa s’est récemment distinguée à titre de vice-rectrice adjointe au recrutement, aux communications et à la philanthropie de l’Université de l’Ontario français où elle a notamment contribué, par son approche optimisée des ressources et des budgets, à la gestion des équipes et des opérations.

Carole Nkoa a également occupé des postes stratégiques au Groupe Média TFO où elle fut successivement conseillère en communications, chef de mission aux affaires francophones, directrice des communications et directrice principale du marketing et des communications.

L’engagement citoyen et communautaire de Mme Nkoa se traduit de surcroît par sa participation au Comité consultatif provincial sur les affaires francophones du ministère des Affaires francophones et en tant que membre du conseil d’administration du Club canadien de Toronto.

« Je suis ravie de me joindre à l’équipe du Collège Boréal, mettant mon vécu et mes compétences au service d’une référence de la francophonie ontarienne. Notamment en matière d’immigration et de développement d’une main-d’œuvre qualifiée, le CSO connaît déjà de grands bouleversements qui nécessitent des services et des programmes de formation adaptés aux besoins d’une clientèle variée. En ce sens, j’ai hâte de contribuer au développement d’un établissement dynamique et entreprenant qui ne cesse de faire preuve d’innovation dans ces domaines stratégiques pour l’avenir de notre province », confirme la nouvelle vice-présidente.

Carole Nkoa, qui succède à Lise Béland, retraitée du Collège Boréal après 14 ans de bons et loyaux services, entamera ses nouvelles fonctions le 16 octobre prochain.

Source : Collège Boréal