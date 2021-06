Depuis mars dernier, le projet Respire de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), en collaboration avec l’artiste Nathalie Bertin, proposait une série d’activités plus passionnantes les unes que les autres en lien avec les cultures autochtones et métisses.

Les participants ont eu la chance d’apprendre l’art de la broderie perlée métisse avec les étapes du perlage, la symbolique de la ceinture fléchée des Métis ainsi qu’une activité de tissage et ont pris part à une discussion axée sur la création de masques artistiques.

La quatrième présentation explorera les raisons derrière les histoires et les contes par le biais d’une présentation de Loup Garou, mocassins et folklore métis ainsi qu’une lecture de contes traditionnels. L’atelier sera suivi d’un « montre et raconte »pour ceux qui désire montrer leur travail cumulatif du projet Respire, fini ou pas, qui prend forme depuis trois rencontres déjà.

Respire est une collaboration artistique et communautaire initialement conçue au printemps 2020 par Nathalie Bertin et Lisa Shepherd, toutes deux artistes métisses. Le projet initial était de construire une communauté à travers l’expression artistique et la création des masques.

« Cela fait plus d’un an que la pandémie a radicalement changé nos vies. Maintenant nous sommes habitués à voir et à porter des masques. Ces accessoires de notre quotidien sont des artefacts vivants de ce moment de l’histoire », explique Nathalie Bertin, sur le site Web de l’AFRY.

Mme Bertin, membre du Waawaashkeshi (clan du cerf), est aussi une artiste multidisciplinaire de Toronto. Ses racines sont documentées dans le Michilimackinac & Nipissing. Elle est de descendance métisse, française, anishinaabe et omàmiwininiwak (alias algonquin).

Avec la découverte récente du site de sépultures anonymes de 215 enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique, il est plus que jamais urgent de participer à la réconciliation, de s’éduquer, de s’impliquer et de soutenir les artistes autochtones.

La dernière session se tiendra en ligne le 24 juin à 19 h. L’inscription est gratuite. Pour tout renseignement, consulter le site Web de l’AFRY sous « Contes folkloriques : Loup Garou, mocassins et folklore métis ».

PHOTO – Une toile de Nathalie Bertin