En début juin, le Club canadien de Toronto accueille son nouveau conseil de direction. Le conseil d’administration, lui, déjà en place depuis février dernier commençait aussi son mandat. À la présidence, Lise Béland prend les rênes. Dominic Mailloux y siège en tant que président sortant et continuera son rôle de président au sein de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA).

Lise Béland, fière fille du Nord ontarien, a aussi adopté Toronto dans son cœur depuis plusieurs années. Elle aime la ville pour sa diversité et son inclusion. « Toronto est riche en culture et en affaires, où il est possible de débattre les grandes questions », affirme-t-elle en entrevue.

De plus, cette sorte d’atmosphère de partage et d’accueil s’aligne parfaitement avec celui du Club. « Je désire continuer l’excellent travail du Club canadien à accueillir les francophones dans toute leur diversité et à rassembler notre communauté francophone toujours en travaillant dans un esprit sain et respectueux », dit-elle.

Les valeurs du Club sont similaires à celles du Collège Boréal où Mme Béland est la vice-présidente pour Toronto et le Centre-Sud-Ouest. « Je suis très reconnaissante envers mon employeur pour son support et son engagement à redonner à la communauté, dit-elle.

« Nous avons une responsabilité, une « redevabilité » à faire une différence et le Collège Boréal prend cet engagement très au sérieux. »

Pour elle, le Club canadien, c’est aussi l’innovation, l’excellence et l’humanisme de développer le plein potentiel de ses membres en leur offrant de l’aide économique.

Pour son mandat, Lise Béland désire assurer une bonne gestion financière et de gouvernance afin de préserver les acquis des gens qui sont passés avant elle. « Je vais travailler en partenariat, main dans la main avec M. Mailloux et la FGA pour garder le Club en plein forme », précise-t-elle.

Une session de planification stratégique est aussi au menu afin de retravailler le squelette du Club canadien, notamment sa mission et son site Web.

Mme Béland arrive aussi au moment de la relance économique ontarienne durant les derniers mois (on l’espère) de la pandémie.

« Nous allons remplir le calendrier, revoir les activités qui ont été reportées et aussitôt que possible redécouvrir le présentiel tant attendu », confirme-t-elle. La présidente tient aussi à remercier les membres de l’organisme « car sans eux, nous ne sommes rien. »

Lise Béland arrive avec son sens des affaires bien développé et beaucoup d’expérience sous son aile. Durant ses années au secteur privé au sein de multinationales, elle a beaucoup voyagé et est, depuis cinq ans, elle assume le poste de vice-présidente au Collège Boréal.

Pour sa première « sortie » en tant que présidente, elle a représenté le Club canadien à la webémission Rencontre avec L’honorable Caroline Mulroney en discussion intime avec Dominic Mailloux. « Les fire chats sont toujours si agréables à écouter et c’est un honneur de pouvoir en offrir à nos membres », conclut la nouvelle présidente.

PHOTO – De gauche à droite : le directeur général Richard Kempler, la présidente Lise Béland et le président sortant Dominic Mailloux lors de la remise des Prix Relève 2020 à Windsor.