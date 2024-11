Richard Caumartin

C‘était la fête le 24 octobre pour les organisateurs et les fidèles de Franc’Open Mic, ces soirées à scène ouverte où les artistes peuvent s’exprimer en français sans contrainte et devant un public sensible et diversifié. Ce soir-là, Franc’Open Mic a été présentée au Rivoli, théâtre emblématique de la scène torontoise, pour célébrer son 10e anniversaire.

On se souviendra qu’à l’été 2014, Florian François, acteur, scénariste, producteur et improvisateur arrivé à Toronto l’année précédente, a fait la rencontre de Cyril Mignotet, un auteur-compositeur-interprète qui lui parle des soirées « scène ouverte » qu’il organisait en France qui n’existait pas à Toronto à l’époque.

De cette rencontre est né le concept de Franc’Open Mic, un lieu où les artistes peuvent exprimer leur art en français et qui permet aux acteurs du monde francophone de découvrir les talents de la scène torontoise.

Avec le temps, Cyril Mignotet est devenu l’artiste Kyris et a sorti un premier album en 2018, qui a été suivi d’une tournée entre la France et au Canada. Il vit maintenant à Montréal et le soir du 24 octobre, il était de retour sur scène avec son ami Florian pour fêter les 10 années de découvertes et de succès de Franc’Open Mic.

Florian François est là depuis le début de cette aventure gérée par des bénévoles passionnés et il a raconté au Métropolitain comment l’idée est rapidement devenue une activité populaire auprès du public francophone de Toronto.

« De notre parcours, le début a été de se dire que c’était quelque chose qui n’existait pas. On n’avait pas d’endroit où l’on pouvait monter sur scène en français et faire ce que l’on voulait. Il y avait des endroits pour la musique, le théâtre, mais pas de scène multidisciplinaire ouverte pour tout le monde. Nous avons voulu créer ce lieu pour rassembler les personnes de toutes origines, peu importe leur expérience ou leur niveau de français, et leur permettre de s’exprimer sur scène. Et si l’on est toujours là 10 ans plus tard, c’est qu’on a répondu à un besoin et aussi parce qu’on a su créer un environnement où tout le monde se sentait bienvenu, un environnement très inclusif où les gens partageaient, où des personnes de tous les continents qui avaient juste le goût de parler en français pouvaient se retrouver », explique Florian François.

Franc’Open Mic est toujours resté une activité mensuelle pour conserver son côté événement tout en étant régulier, « le bon équilibre » selon le cofondateur. « Nous avons eu des artistes qui se sont rencontrés à Franc’Open Mic et qui ont par la suite formé des groupes musicaux, certains ont même enregistré des disques compacts et fait des concerts ensemble. Beaucoup de personnes talentueuses ont débuté sur notre scène puis ont continué leur parcours artistique, et d’autres qui viennent pour rencontrer un nouveau public très diversifié et qui représente bien la francophonie torontoise. Beaucoup de belles histoires, de moments mémorables, de partages. Nous sommes très heureux par rapport à cela et c’est ce qui nous motive depuis 10 ans! », conclut M. François.

Franc’Open Mic continue de fonctionner de manière bénévole et ne demande toujours pas de frais d’entrée. Les coûts de location sont défrayés par des commanditaires et des dons du public. Un public qui évolue toujours à chaque soirée, certains viennent pour la première fois, d’autres sont là depuis 10 ans. C’est un public qui se regénère beaucoup.

Pour le 10e anniversaire, plusieurs artistes, dont l’auteure Arianne Matte, qui étaient là en 2014 ont monté sur l’estrade du Rivoli avec beaucoup d’émotions. Elle a lu un texte humoristique qu’elle a présenté plusieurs fois sur la scène de Franc’Open Mic et que le public apprécie toujours sur les égoportraits. Il y avait aussi la comédienne qui vit maintenant à Montréal, Jo et qui a lu une de ses histoires humoristiques, et Kyris qui a chanté deux de ses compositions qu’il espère retrouver sur un album. Les deux cofondateurs ont chanté ensemble une chanson qu’ils avaient écrite et interprétée pour la dernière fois en 2018, Colibris, dont le refrain a été repris en chœur par le public.

Les fondateurs de Franc’Open Mic ont fait monter un gâteau anniversaire sur la scène pour souffler les bougies de ce 10e anniversaire. Pour les membres de l’auditoire, la pâtisserie Fleur du jour a offert des sacs de madeleines au chocolat et à la vanille. Tous ensemble, ils ont chanté joyeux anniversaire. Un moment émotif pour Florian, Kyris, et tous ceux qui ont monté sur la scène de Franc’Open Mic au cours de la dernière décennie.

Photo : Florian François, cofondateur de FrancOpen Mic