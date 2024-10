Richard Caumartin

La Société économique de l’Ontario (SÉO) et le Carrefour des savoirs et de l’innovation de l’Université de l’Ontario français (UOF) présentait, le 24 octobre, un forum sur l’entrepreneuriat intitulé « Construire la résilience de votre entreprise ».

« Face à un environnement économique et social en constante évolution, les entrepreneurs font face à de nombreux défis et risques qui compromettent la pérennité et la capacité à prospérer de leurs projets. Ces défis multiples vont de la volatilité du marché aux changements technologiques, aux crises économiques, aux pressions environnementales, aux inégalités sociales, etc. »

Dans ce contexte, la SÉO et l’UOF ont présenté des ateliers et discussions sur les solutions et les stratégies qui s’offrent aux entrepreneurs pour découvrir de nouveaux outils leur permettant de surmonter les défis et adapter leur entreprise aux changements.

Le forum s’est terminé en après-midi avec un panel animé par Linda Essmaki, agente de développement économique, qui avait pour thème Les perspectives pour les PME francophones. Les invitées étaient Chaïna Fidahoussen, experte en design marketing et créatrice en parfumerie, Irène Niangoran, coach en leadership (IROLINE) et Hanane Jaouich, consultante en gestion de projet chez Evolution. Après les échanges, les participants ont posé des questions aux panélistes.

À la fin du forum, Paul Véronique Fouda, étudiante à l’UOF, a invité Paul Genest, premier vice-président de Power Corporation du Canada, à s’adresser aux participants.

« C’est un honneur pour moi de célébrer le lancement de votre programme de baccalauréat en Administration des affaires. Pour moi, comme ancien sous-ministre délégué aux Affaires francophones et avec mes racines franco-ontariennes, c’est spécial de voir la réalisation de cette belle Université de l’Ontario français.

« Vous savez qu’aujourd’hui, Power Corporation est une grande entreprise canadienne. Mais, il faut constater que l’entreprise a des racines franco-ontariennes. Même si elle demeure aujourd’hui au Québec, la famille Desmarais est originaire de Sudbury. C’est là que Paul Desmarais sénior a lancé son empire commercial avec une compagnie d’autobus en faillite. Power Corporation est aujourd’hui une réussite canadienne remarquable. »

« Notre société et le monde entier doivent faire face à de nombreux défis, et les entreprises peuvent jouer un rôle énorme en contribuant et en donnant en retour. Pensez à l’environnement, aux défis sociaux, à la nécessité de bonne gouvernance, à l’impératif de réconciliation avec les peuples autochtones. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée que le nouveau programme de baccalauréat met l’accent sur le leadership responsable pour la nécessité d’avoir une compréhension approfondie des questions de diversité, d’équité et d’inclusion car ce sont des conditions de société stable dans laquelle vous pouvez employer des gens avec succès. C’est pourquoi au nom de Paul Desmarais, André Desmarais et de notre PDG, Joeffrey Bor, ainsi que toute l’équipe de Power Corporation du Canada, je suis très fier d’annoncer que Power Corporation fera un don d’un million de dollars pour le développement et la mise en œuvre du nouveau baccalauréat en Administration des affaires de l’UOF. »

Cette annonce surprise a soulevé l’auditoire et généré une salve d’applaudissements. Le recteur et vice-chancelier, Normand Labrie, a souligné l’importance de cette annonce. « Nous sommes profondément reconnaissants à Power Corporation pour sa générosité ainsi qu’à Paul Desmarais Jr et Paul Genest pour leur soutien indéfectible.

« Leur engagement démontre non seulement leur confiance en notre institution, mais aussi l’importance qu’ils accordent à la formation de la relève en administration des affaires en français. Grâce à cet appui, nous serons en mesure d’accompagner de façon optimale nos étudiantes et étudiants vers l’excellence et de répondre aux besoins croissants du marché de l’emploi en gestion et en entrepreneuriat. »

Celle qui a offert le plus beau sourire lors de cette annonce était Isabelle Létourneau, coordonnatrice du baccalauréat en Administration des affaires de l’UOF. Elle n’a pas manqué d’exprimer ses sentiments avant le cocktail de clôture.

« Cette contribution arrive à un moment clé pour notre programme. Elle nous permettra non seulement de soutenir financièrement nos étudiants, mais aussi d’enrichir leur expérience académique pour favoriser leur maîtrise de compétences fondamentales en administration et en leadership responsable. Nous sommes convaincus que cette nouvelle renforcera encore davantage les liens entre l’université et le monde des affaires au bénéfice de la relève que nous formons », conclut-elle.

Photo: De gauche à droite : Linda Essmaki et les panélistes, Irène Niangoran, Chaïna Fidahoussen et Hanane Jaouich